"ЛУКОЙЛ" купит 40% в сенегальском нефтяном проекте RSSD

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" сообщил, что заключил соглашение с Cairn Energy PLC о покупке 40% в углеводородном проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в Сенегале за $300 млн.

Сделка будет денежной. Соглашение также предусматривает возможную выплату бонуса компании Cairn Energy PLC в размере до $100 млн после начала добычи. Сделка будет закрыта после выполнения отлагательных условий, включая одобрение правительством Республики Сенегал.

Суммарная площадь блоков, входящих в проект, составляет 2212 кв. км. Блоки расположены на глубоководном шельфе Республики Сенегал в 80 км от берега. Глубина моря в районе блоков составляет 800-2175 м. В пределах блоков открыто два месторождения: Sangomar и FAN.

По месторождению Sangomar в начале 2020 года принято окончательное инвестиционное решение (FID) и начаты работы по его обустройству. По оценкам компании, извлекаемые запасы углеводородов месторождения Sangomar составляют около 500 млн б.н.э. Запуск месторождения планируется в 2023 году с проектным уровнем добычи нефти 5 млн тонн в год.

Проект RSSD реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания Woodside с долей 35%. Другие партнеры - компания FAR (15%) и государственная компания Petrosen (10%).

"Приобретение доли в проекте с разведанной ресурсной базой на ранней стадии разработки полностью соответствует нашей стратегии и позволяет укрепить наше присутствие в Западной Африке. Участие в проекте с профессиональными международными партнерами позволит получить дополнительный опыт работы на морских месторождениях в регионе", - заявил через пресс-службу президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"ЛУКОЙЛ" работает в Африке с 1995 года. Основные активы сосредоточены в западной части континента - в Гане, Камеруне, Республике Конго и Нигерии. Алекперов в начале года говорил, что "ЛУКОЙЛ" определил Западную Африку и Мексиканский залив стратегическими регионами.