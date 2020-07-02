Бизнес увидел риск "замкнутого круга" в проекте постановления правительства по СЗПК

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Временный порядок действия механизма заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), запуска которого бизнес ждал уже в первых числах июля, вынесен властями на общественное обсуждение, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) видит в нем недочеты.

Проект постановления правительства, запускающего такой порядок, был опубликован в четверг вечером на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, до 16 июля он будет проходить общественную экспертизу.

Глава РСПП Александр Шохин, который ранее заявлял о вероятности заключения первых СЗПК уже 1 июля, не исключил, что доработка механизма может занять еще какое-то время.

"Могут уже и в июле пойти заявки на заключение соглашений, а может процесс немного затянуться, если этот порядок не будет "открытой дверью" в то, что правительство называет запуском нового инвестиционного цикла", - заявил Шохин "Интерфаксу".

Согласно закону, действие механизма СЗПК до запуска электронной платформы ГИС "Капиталовложения" предполагается в рамках временного порядка - заключение, внесение изменений, прекращение и учет СЗПК будет осуществляться на бумажных носителях.

Риск "замкнутого круга"

По словам главы РСПП, бизнес готов заключать соглашения, как только механизм будет запущен, но пока к этой процедуре есть вопросы. "В частности, один из основных вопросов - это набор документов, которые инициаторы проектов должны подавать к заключению соглашения - там определенный может быть замкнутый круг", - сказал Шохин.

"Ясно, что без заключения соглашения многие компании не начнут в том числе разрешительную документацию получать, поскольку это стоит денег. Но в этом порядке может быть положение, что все разрешительные документы должны быть приложены. И, поскольку ответ на вопрос, будет ли заключено соглашение или нет, пока до определенного времени не ясен - ведь это же не уведомительный порядок, как мы пытались доказать, а должно быть решение соответствующее, экспертиза, и так далее, то на самом деле тратить довольно серьезные деньги на получение всех согласований, разрешений, чтобы потом выяснить, что соглашение в том виде, в котором инициатор считал необходимым заключить, не заключается, это получается трата времени и денег", - пояснил глава РСПП.

"Поэтому, безусловно, тут очень важно найти золотую середину, чтобы, с одной стороны, было понятно, что соглашение не просто, извините за грубое слово, "хотелка", а с другой, что не надо обременять его такими расходами административными, финансовыми, которые могут оказаться избыточными в случае, если соглашение будет либо не заключено, либо существенным образом скорректировано после неких переговоров с соответствующим органом или межведомственной какой-то структурой", - заявил Шохин.

По его словам, РСПП рассмотрит проект подзаконного акта, опубликованного правительством, а затем будет обсуждать его доработку с кураторами этого направления - первым вице-премьером РФ Андреем Белоусовым и министерством экономического развития.

"Надеемся, что в эти сжатые сроки (до 16 июля - ИФ) успеем. Если временный порядок нас устроит, то, учитывая, что предварительное портфолио существует из достаточно большого числа проектов, если компании, которые заявлялись на СЗПК, увидят в этом временном порядке понятную процедуру, естественно, они сразу начнут заявляться. Если процедура будет не очень понятной, и придется ее еще оттачивать, то, естественно, тогда пройдет какое-то время, пока не отшлифуют", - отметил Шохин.

Закон, который вводит в России механизм СЗПК, президент Владимир Путин подписал 1 апреля. Бизнес обязуется инвестировать определенные суммы (от 250 млн руб. до выше 10 млрд. рублей) в проекты в обмен на неизменность налоговых и неналоговых условий работы.

Нашумевшая история с инициативой Белоусова

"Корнями" закон уходит в нашумевшую историю уже почти двухлетней давности с инициативой Андрея Белоусова, на тот момент помощника президента (ныне первый вице-премьер), по изъятию сверхприбылей у экспортоориентированных компаний ненефтегазовых секторов. Идея трансформировалась в создание рабочей группы на площадке РСПП и правительства, где и обсуждались первые версии законопроекта о СЗПК.

Судьба документа складывалась крайне непросто - его несколько раз переписывали, дважды рассматривали на правительственной комиссии по законопроектной деятельности, но так и не сумели внести в Госдуму в оговоренный президентским поручением срок (до конца весенней сессии 2019 года). В прошлом октябре его все же рассмотрели на заседании правительства и внесли в Госдуму, где он был принят в первом чтении в декабре. Однако уже тогда было понятно, что документ ждет серьезная переработка: его раскритиковал тот же РСПП, и Белоусов в декабре, еще как помощник президента, пообещал бизнесу серьезные поправки.

В итоге законопроект "по наследству" достался новому правительству, где работу над ним возглавил все тот же Белоусов: в феврале он провел целую серию совещаний по доработке документа. В результате законопроект перестал соответствовать своему неформальному названию "Инвестиционный кодекс", которое успело войти в лексикон чиновников. В обновленном виде документ регулирует исключительно соглашения о защите и поощрении капвложений.

Обновленный законопроект

Предмет регулирования закона теперь ограничен отношениями, возникающими в связи с осуществлением инвестиций на основании СЗПК. В пояснительной записке Минфин констатировал, что "в связи с наличием полярных точек зрения и отсутствием консолидированной позиции в отношении общего инвестиционного режима" из законопроекта исключены требование об отложенном вступлении в силу нормативных правовых актов, ухудшающих условия ведения бизнеса; перечень мер господдержки и принципов их предоставления; положения о проведении финансово-инвестиционного аудита; единые условия стабилизации по СЗПК, концессионным соглашениям и соглашениям о ГЧП; особенности участия публично-правовых образований в реализации публичных инвестиционных проектов; особенности осуществления деятельности иностранными инвесторами.

В окончательную версию закона не попали и требования к регулированию территорий с особым режимом осуществления предпринимательской деятельности (особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития и др.).

Закон с учетом проекта поправок предусматривает предоставление "стабилизационной оговорки" на основании СЗПК на срок 6, 15 или 20 лет при условии капвложений в объеме не менее 250 млн рублей (для проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта), 500 млн рублей (для проектов в сфере цифровой экономики, экологии, сельского хозяйства), 1,5 млрд рублей (обрабатывающие производства) и 5 млрд рублей (остальные отрасли, за исключение игорного бизнеса, производства табачных изделий и алкогольной продукции, жидкого топлива, добычи нефти и газа).

В стабоговорку входят налоговые условия (по налогу на прибыль, на имущество, транспортному налогу, срокам уплаты и порядку возмещения НДС, новым налогам и сборам), условия землепользования и градостроительной деятельности. При инвестициях от 10 млрд рублей в нее также могут быть включены неналоговые платежи (на срок до 3 лет) и экспортные таможенные пошлины. Муниципалитеты смогут включать в стабоговорку земельный налог, отдельные акты в сфере землепользования и градостроительной деятельности.

Два принципиальных элемента конструкции СЗПК: наличие у инвестора права, а не обязанности реализовать проект, а у РФ (или региона) - обязанности не применять изменяющие условия реализации проекта акты. Право требовать от государства компенсации убытков или недополученных доходов будет возникать у инвесторов самых крупных проектов - с объемом капвложений от 300 млрд рублей. В свою очередь, государство сможет требовать компенсации убытков, если в проекте СЗПК были задействованы средства ФНБ, бюджетные инвестиции или госгарантии.