Hugo Boss и Lufthansa отказались от прогнозов на 2020 год

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG и авиакомпания Deutsche Lufthansa AG отозвали прогнозы на 2020 год из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили пресс-службы компаний.

В Hugo Boss объяснили, что невозможно дать надежный прогноз на текущий год и вынуждены отозвать прогноз, опубликованный только 5 марта. Компания закрыла многие магазины в Европе и Северной Америке. Для поддержания свободного денежного потока компания приостановит реконструкцию магазинов и открытие новых точек.

Lufthansa объяснила, что не может дать прогноз скорректированной прибыли до процентных и налоговых выплат (EBIT), поскольку невозможно предугадать последствия пандемии.

В 2019 году чистая прибыль авиакомпании упала на 44% - до 1,2 млрд евро ($1,3 млрд), годовая выручка выросла на 2,5% - до 36,4 млрд евро.

Перевозчик временно отменил полеты 700 из 763 своих самолетов в связи с пандемией. Как заявил глава группы компаний Карстен Шпорпо, всего будет отменено 95% рейсов, в том числе почти все межконтинентальные. Сейчас компания выполняет только 20% рейсов на короткие и средние дистанции и 10% дальнемагистральных рейсов.

Акции Hugo Boss в четверг дешевеют на 9,2%, Lufthansa- на 7,6%.