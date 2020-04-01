Эксперты предсказали рост дефицита бюджета США к ВВП до уровней второй мировой войны

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Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Дефицит бюджета США в отношении к ВВП страны может приблизиться к уровням, зафиксированным в период Второй мировой войны, на фоне растущих расходов государства на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 и ее последствиями.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал законопроект, предусматривающий выделение $2,2 трлн на поддержку граждан и экономики, в дополнение к ресурсам, направленным ранее на меры по ограничению распространения коронавируса. Теперь Трамп обсуждает с лидерами республиканцев и демократов в Конгрессе новую крупную программу расходов, призванную поддерживать на плаву американскую экономику.

Еще до начала кризиса, вызванного распространением коронавируса, правительство США ожидало, что дефицит бюджета в текущем финансовом году, завершающемся 30 сентября 2020 года, превысит $1 трлн впервые с 2012 года. В данный момент никто не представляет, какого уровня может достичь дефицит, пишет MarketWatch.

Согласно прогнозу Morgan Stanley, отрицательное сальдо бюджета США в календарном 2020 году составит не менее $3,7 трлн, а в 2021 году - $3 трлн. Исходя из этих оценок, дополнительные расходы американского правительства в этом и следующем году составят порядка $5 трлн.

В результате, госдолг США может увеличиться в течение двух лет до $29 трлн с текущего уровня в $23,6 трлн. Ранее ожидалось, что госдолг достигнет этой отметки не ранее 2025 года.

Эксперты уверены, что дефицит федерального бюджета США в текущем фингоду легко превысит зафиксированные в 2009 фингоду 9,8% ВВП - рекордный показатель, отмеченный после Второй мировой войны. В случае спада в американской экономике дефицит может достигнуть 15-20% ВВП.

Дефицит бюджета США достигал пика - 27% ВВП - в 1943 году, показатель оставался выше 20% ВВП в 1943-1945 гг.

Власти США готовы направить столько ресурсов, сколько нужно, чтобы справиться с последствиями пандемии, причем республиканцы и демократы сходятся во мнениях о необходимости сделать все возможное для преодоления кризиса.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу, отвечая на вопрос о том, каким образом администрация Трампа намерена наращивать расходы без повышения налогов, заявил: "Мы не повышаем налоги в данный момент, мы их понижаем". И законодатели обеих партий согласны с необходимостью уменьшения налогов, хотя и расходятся в позициях относительно того, какие именно налоги следует снижать.

В какой-то момент властям придется столкнуться с необходимостью бюджетной экономии, однако в обозримом будущем этого не будет ни в США, ни в Европе, отмечают эксперты.