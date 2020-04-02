Boeing решил сократить зарплаты сотрудникам

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Boeing Co. готовится к сокращению зарплат сотрудников из-за кризиса, вызванного коронавирусом, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их сведениям, компания предложит досрочный выход на пенсию, а также программы выплат в случае добровольного увольнения. Официально об этом может быть объявлено 2 апреля.

Boeing является крупнейшим американским экспортером и одним из крупнейших работодателей в промышленном секторе. Концерн уже объявил, что прекращает нанимать новых сотрудников, чтобы сократить расходы.

Клиенты Boeing - авиакомпании - вынуждены проводить сокращения, поскольку в условиях пандемии авиаперевозки почти полностью прекратились.

В штате концерна около 160 000 человек, почти 65 000 из них производят коммерческие самолеты, еще 25 000 задействованы в подразделении, поставляющем авиационные детали, а также различные услуги, авиакомпаниям.

Boeing не сокращал штат, несмотря на кризис, вызванный приостановкой полетов самолетов 737 MAX в марте 2019 года. Гендиректор авиаконцерна Дэвид Кэлхун заявлял, что хотел бы сохранить кадры, чтобы быть готовым к восстановлению спроса на самолеты после кризиса.

В марте Boeing сообщил, что приостановит выплату дивидендов на неопределенный срок, а также примет ряд других мер, чтобы поддержать свой баланс в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, Кэлхун и председатель совета директоров Ларри Келлнер решили отказаться от зарплаты и любых других вознаграждений до конца 2020 года. Кроме того, авиаконцерн продлил паузу в программе выкупа акций "до дальнейшего уведомления".

Акции Boeing потеряли 60% стоимости с начала 2020 года.