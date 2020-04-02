Экономисты спрогнозировали уровень падения экономики РФ в нерабочем апреле

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - ВВП РФ в апреле в годовом выражении может сократиться на двузначные величины - в пределах 20%, в целом в 2020 году это может уменьшить динамику ВВП на 1-2 п.п., прокомментировали "Интерфаксу" экономисты вопрос о том, как полностью нерабочий апрель может повлиять на российскую экономику.

Президент РФ Владимир Путин в четверг в рамках борьбы с коронавирусом подписал указ, которым продлил в России нерабочие дни с 4 по 30 апреля.

"Думаю, в апреле упадем в пределах 20% (ВВП год к году - ИФ)", - сказала главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. По ее словам, это приведет к дополнительному уменьшению динамики ВВП в целом за 2020 год в районе 1,5 п.п.

"ЦМАКП проводил расчет влияния введения особого режима (самоизоляции) на динамику экономики - падение почти 20%", - сходные оценки озвучил замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.

При этом, по его словам, нужно будет учитывать в динамике промышленности, которая в апреле снизится меньше, чем экономика в целом (основное падение будет, естественно, в сфере услуг), с одной стороны компенсирующие меры правительства, с другой стороны - сужение российского экспорта на фоне снижения мирового спроса. Таким образом, апрельский провал, по его мнению, может дать минус к динамике за весь 2020 год более 1 п.п.

Главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров считает, что апрельское падение экономики будет меньше 20%, допустив падение ВВП в пределах 10%. По его словам, это может дать примерно 1 п.п. в минус к динамике на весь 2020 год. "Я ожидал в 2020 году снижение ВВП на 2,7%, сейчас можно ожидать около 4%", - сказал он.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в конце марта, в 2020 году ожидают значительную рецессию в российской экономике - в среднем снижение ВВП РФ в настоящий момент ожидается на 1,5%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей, составленного "Интерфаксом" на основе ежемесячного опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров (опрос проводился 30-31 марта). Решение о продлении нерабочих дней до 30 апреля, естественно, приведет к пересмотру в сторону ухудшения прогнозов по динамике ВВП.

Аналитики в ходе опроса как раз отмечали высокую неопределенность, связанную с развитием пандемии коронавируса и, как следствие, неопределенность вокруг сроков и глубины карантина внутри России, динамики мировой экономики, цен на нефть, заявляя, что прогнозы нужно воспринимать как "промежуточные", которые могут довольно быстро претерпевать изменения.

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин еще в среду заявил, что падение ВВП РФ в 2020 году даже в умеренном сценарии оценивается в 3-5%, а в пессимистичном может повториться ситуация 2009 года с падением на 8%.

"За две последние недели прогнозы по российской, в том числе, экономике, по мировой, конечно, стали пессимистичнее. И теперь можно ожидать, что в достаточно умеренном даже варианте падение ВВП (России - ИФ) может составить в этом году существенную величину - от 3% до 5%, а может быть похожей ситуация, как было в 2009 году, когда ВВП упал почти на 8%", - сказал он.