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Падение деловой активности в сфере услуг РФ в марте стало максимальным за 11 лет

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Индекс PMI сферы услуг России в марте 2020 года рухнул до 37,1 пункта с 52 пунктов в феврале, свидетельствуют данные исследования IHS Markit.

Падение деловой активности в сфере услуг РФ в последний месяц первого квартала стало максимальным за 11 лет и существенным в целом. До этого рост продолжался с июля 2019 года, но в феврале текущего года его темпы оказались минимальными за последние семь месяцев на фоне сокращения внутреннего спроса.

Совокупный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг РФ, в марте составил 39,5 пункта против 50,9 пункта в феврале.

Значение индексов выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, меньше этого уровня - на ее снижение.

Хроника 27 января – 03 апреля 2020 годаЭкономический кризис
Россия

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