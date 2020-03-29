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Потерявшим работу москвичам будут выплачивать по 19500 рублей в месяц

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал ввести региональную компенсационную выплату москвичам, которые потеряют работу из-за коронавируса. Они будут получать 19 500 рублей в месяц, говорится в сообщении на сайте мэра.

Пандемия коронавируса

"Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки, - объяснил градоначальник. - В качестве первого шага вводится региональная компенсационная выплата безработным. Общий размер пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты составит 19500 рублей в месяц".

Выплата будет назначена автоматически, без заявлений, добавил Собянин.

Мэр своим указом с 30 марта ограничил передвижение по городу, не закрывая въезд и выезд из Москвы. Он ввел режим домашней самоизоляции для всех горожан, вне зависимости от возраста. На какой срок вводится этот режим, в указе не говорится.

Выходить из квартиры москвичам с понедельника будет можно только за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, для обязательных поездок на работу, до ближайшего работающего магазина или аптеки или чтобы вынести мусор. Выгуливать собак можно на расстоянии не дальше ста метров от дома.

Через несколько дней Собянин пообещал наладить выпуск спецпропусков для выхода из дома. "В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - написал мэр.

С 26 марта в Москве был введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. С 28 марта горожан начали призывать оставаться дома, и в городе были закрыты парки, развлекательные учреждения, кафе и рестораны, а также большая часть магазинов с непродовольственными товарами.

Москва Сергей Собянин

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