Операторы предложили РЖД заменить пассажирские поезда грузовыми

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предложил ОАО "РЖД" в связи с вынужденной отменой пассажирских поездов активизировать грузовые перевозки на восточном направлении. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо председателя президиума СОЖД Игоря Ромашова гендиректору РЖД Олегу Белозерову.

"Учитывая, что спрос на грузовые перевозки в восточном направлении неуклонно растет, а инфраструктура ограничена, предлагаем рассмотреть возможность использовать свободные нитки пассажирского графика для увеличения пропуска грузовых поездов на аналогичных участках",— говорится в письме.

Операторы подсчитали, что это позволит увеличить пропускную способность грузовых перевозок до десяти поездов в сутки и увеличить технический план на восток до 600 вагонов. В результате спрос на вагоны вырастет на 15 000 единиц и позволит операторам задействовать под погрузку временно простаивающие вагоны, а самим РЖД - увеличить показатели погрузки и грузооборота и снизить негативное влияние первых трех месяцев года.

Погрузка на сети РЖД в I квартале упала на 3,8%, погрузка угля, доля которого на "восточном полигоне" особенно велика (34,7% по плану 2020 г.), - на 10,2%, напоминает газета.

По данным информированного источника "Коммерсанта", показатели, рассчитанные союзом, эквивалентны добавлению 1,5 млн тонн грузов в месяц при 71 вагоне в поезде и их загрузке в 72 тонны. "По году это 18 млн тонн, что равно 1,5% всей погрузки "Российских железных дорог", или 20% от перевозок на восток",- сказал он.

В РЖД действительно начали просчитывать возможности перепрофилировать освободившиеся линии на "восточном полигоне" под грузовые перевозки, сказал представитель монополии.