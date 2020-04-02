В РЖД перешли на неполный рабочий день

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Правление ОАО "Российские железные дороги" одобрило применение в компании неполного рабочего времени ("неполной смены или рабочей недели"), в том числе по соглашению между работником и работодателем.

Соответствующая информация содержится в протоколе заочного заседания этого корпоративного органа от 1 апреля ("Интерфакс" ознакомился с содержанием документа). "За" проголосовали все члены, за исключением Виктора Зимина (заместитель генерального директора, курирующий развитие "восточного полигона"), который "не принял участие в голосовании по причине отпуска".

Решение принято "в связи с негативными макроэкономическими изменениями", а также "снижением источников финансирования инвестиционной программы" и "разрывом финансовых потоков для обеспечения операционной деятельности компании". В протоколе указывается на "падение погрузки в I квартале более чем на 5%, грузооборота - более чем на 5,9%" (без поправки на дополнительный день в високосном 2020 г. они сократились на 3,8% и 4,7%, соответственно), пассажирских перевозок - почти на 40%.

Ранее РБК и "Коммерсантъ" сообщили, что генеральный директор РЖД Олег Белозеров предложил ввести режим неполного рабочего времени в письме членам правления от 31 марта. "Крайне важно обеспечить как социальную стабильность в трудовых коллективах, так и сохранить высокий кадровый потенциал работников компании", - отмечал он.

"Возможность изменения графика работы топ-менеджер предлагает рассматривать как альтернативу сокращению штата", - отмечал РБК. При этом его источник, близкий к руководству РЖД, утверждал, что компания может рассмотреть "в рамках оптимизации" и варианты увольнения людей. Каких конкретно категорий сотрудников это может коснуться, собеседник издания не уточнял.

В самих "Российских железных дорогах" отмечали, что "на данный момент (сокращений персонала - ИФ) не рассматривается". "Более того, приостановлены плановые сокращения, связанные с оптимизацией производственного процесса", - заявил РБК представитель РЖД, но он отказался комментировать письмо Белозерова.

Режим неполной занятости ранее применялся при прежнем руководителе компании Владимире Якунине (руководил перевозчиком до 2015 г.) при предыдущих кризисах. Среднесписочная численность сотрудников ОАО "Российские железные дороги" в 2019 г. составила 711 тыс. человек, говорится в отчете компании за IV квартал по РСБУ.

Белозеров, по данным РБК, также предложил обратиться в центральный комитет Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей с просьбой "о поддержке и проведении разъяснительной работы в трудовых коллективах" о такой мере. Глава РЖД предложил режим неполного рабочего времени и для членов правления монополии, также отмечало издание.