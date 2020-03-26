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"Мосбиржа" определила режим работы на "коронавирусные каникулы"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 30 марта по 3 апреля, в связи со всеобщими выходными из-за коронавируса будет работать, как в долгие новогодние или майские праздники, предупредила компания.

Дневная сессия на фондовом, денежном и товарном рынках, рынке СПФИ, а также дневная и вечерняя сессии на срочном рынке, на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проходить по стандартному временному регламенту. Расчеты по итогам торгов будут проводиться ежедневно.

В этот период "Московская биржа" будет только поддерживать непрерывность торгов, клиринга и расчетов, остальные ее службы работать не будет, предупредил организатор торгов.

В том числе не будет осуществляться прием и выдача корреспонденции, не будут производиться регистрация и допуск к торгам новых выпусков ценных бумаг, допуск новых участников к торгам и клирингу, заключение новых договоров (в том числе по маркетмейкерским программам), публикация маркетинговых данных.

Ранее в четверг Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) сообщила, что на будущей неделе продолжит торговлю нефтепроктами, проводя минимум операций для торгов, клиринга и расчетов, в том числе на электронной площадке Торг-i. Это необходимо, чтобы обеспечить непрерывность работы инфраструктуры, обеспечивающей функционирование товарных рынков, и исключить перебои в поставках бензина и солярки.

В таком же режиме будет работать РДК (АО) - опорная клиринговая организация СПбМТСБ.

Ранее биржа сообщла, что перевела на удаленку основную часть работников с проведением торгов, клиринга, расчётов, клиентской и технической поддержки минимально необходимым количеством персонала, находящегося в офисе, с полным обеспечением бесперебойности функционирования всех систем.

Московская биржа СПбМТСБ

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