Набиуллина сообщила о беспрецедентном шоке предложения и спроса в РФ

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В России наблюдается беспрецедентный шок как предложения, так и спроса, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции в пятницу.

"Мы наблюдаем беспрецедентный шок предложения. Многие люди и бизнесы вынуждены временно прекратить работу в текущих условиях не из-за недостаточного спроса, а из-за ограничений, направленных на борьбу с эпидемией", - сказала Набиуллина.

По ее словам, также нарушены некоторые производственные связи и цепочки. "Но на шок предложения накладывается и шок спроса из-за снижения доходов, роста неопределенности относительно траектории восстановления. Дополнительным негативным фактором может стать ухудшение финансового положения предприятий, поэтому, кстати, во многих странах принимаются меры по их поддержке", - отметила председатель Банка России.

Она пояснила, что если бы ситуация ограничилась только шоком предложения, то наблюдалась бы ситуация "пусть и довольно глубокого спада, но за ним бы быстро следовал компенсирующий подъем экономики".

"Однако наличие дополнительных факторов со стороны спроса, также возможное ухудшение финансового положения компаний может удлинить стадию выхода из спада. Скорость выхода будет существенно зависеть и от ситуации в глобальной экономике, в частности, от выравнивания спроса и предложения на нефтяном рынке", - сказала Набиуллина.