В России зафиксировали дефицит и резкий рост цен на имбирь и лимоны

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Небывалый спрос на имбирь и лимоны в регионах РФ на фоне ситуации с пандемией коронавируса спровоцировал дефицит и резкий рост цен на них, ритейлеры ожидают новых поступлений из Китая и ЮАР.

Как сообщили "Интерфаксу" в управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Алтайскому краю, в последнее время отмечается учащение жалоб на растущие цены на продукты питания, особенно на имбирь и лимоны.

При этом оба продукта "не включены в перечень социально значимых продовольственных товаров", отметили в ведомстве, поэтому цены на них не могут быть под контролем.

По данным аналитиков оператора фискальных данных (ОФД) "Такском", на 31 марта средняя цена на корень имбиря в РФ выросла почти в 3 раза по сравнению с началом месяца - до 1 тыс. 525,72 рубля за 1 кг против 340,25 рубля за кг.

Крупная торговая сеть "Салат" в Иркутской области отмечает, что в начале года средняя цена за 1 кг лимонов в магазинах РФ находилась "в диапазоне от 237 до 270 рублей в зависимости от региона". В марте в Иркутской области она составляла порядка 280 рублей.

В настоящее время в этой торговой сети запасы лимонов и имбиря "обнулились". Также данная продукция пропала с прилавков многих магазинов в Алтайском крае и Томской области.

"Причины сложившейся нехватки две: недостаток товара на рынке и резкий рост цен у поставщиков в связи с возросшим спросом и низким предложением. На текущий момент закупочные цены на лимон выросли почти в два раза, на имбирь - в три раза", - отмечается в сообщении ТС "Салат".

Текущая ситуация на российском рынке имбиря и лимона зависит от Китая и других азиатских стран

Как отметили в УФАС, "текущая ситуация российского рынка имбиря и лимонов в значительной степени зависит от импортных поставок из Китая и ряда других азиатских стран".

Так, в связи с внесенными КНР изменениями в визовую систему возник дефицит транспорта, доставляющего имбирь из этой страны. Между тем в иркутской торговой сети уверены, что данные проблемы носят временный характер, и в ближайшее время ситуация стабилизируется.

Кроме того, "по лимону идет ежегодная смена сезонности, и продлится она около трех недель". По данным ТС "Салат", в ЮАР только начинают завозить товар нового урожая в порты.

Торговая сеть при этом планирует получить имбирь в начале следующей недели, но цена на него обновится до 800-900 рублей за кг, а "далее все будет завесить от цен, которые озвучат поставщики". При этом ближайшее поступление лимонов в сеть ожидается "в течение 12 дней".

Увеличение спроса и рост цен на имбирь зафиксировано также в Челябинской области, Карачаево-Черкесии, Дагестане и Бурятии. Дагестанское УФАС призывает людей не идти на поводу у спекулянтов. "Имбирь не спасет от коронавируса!" - подчеркнул представитель ведомства.