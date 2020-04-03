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ЦБ разъяснил порядок работы банков до конца апреля

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Банк России напомнил, что режим нерабочего месяца, установленный на апрель президентским указом, не распространяется на организации, предоставляющие неотложные финансовые услуги (в первую очередь осуществляющие расчеты и платежи).

Пандемия коронавируса

В первую нерабочую неделю, с 30 марта по 5 апреля, ЦБ рекомендовал кредитным организациям работать в режиме, аналогичном новогодним праздничным дням, но при необходимости определить перечень дежурных отделений. Теперь регулятор дал новые разъяснения.

Он указал, что работать в апреле смогут банки, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании и специализированные депозитарии, осуществляющие начисление и выплату пенсий, управление пенсионными накоплениями и резервами, паевые инвестиционные фонды, страховые организации (обеспечивающие исполнение своих обязательств по договорам обязательного и добровольного медицинского страхования и по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности), а также биржевую инфраструктуру (биржи, клиринговые организации, депозитарии и профессиональных участников рынка).

Чтобы обеспечить непрерывный доступ организаций и населения к критически значимым услугам банкам и некредитным финансовым организациям, банки должны обеспечить предоставление этих услуг, в первую очередь через цифровые сервисы и удаленные каналы, отмечает ЦБ.

Если банк не может оказывать критически важные услуги удаленно, он должен будет обеспечить возможность проведения данных операций в офлайн-режиме, с соблюдением всех требований защиты от заражения коронавирусом.

При этом банкам рекомендовано оставить в офисах минимум сотрудников IT-подразделений, бухгалтерии и других подразделений бэк-офиса, кроме тех, кто непосредственно обслуживает клиентов. Им также напомнили оперативно публиковать данные о режиме работы на сайтах или иным способом, доступным для клиентов.

Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором.

Но также ЦБ "исходит из того, что кредиторы, действуя добросовестно, будут учитывать фактические возможности должника по исполнению соответствующего обязательства, наличие или отсутствие в его распоряжении возможности дистанционного обслуживания, а при отсутствии такой возможности — также режим" ограничений, введенных в конкретном регионе.

С 6 апреля финансовые организации будут обязаны возобновить предоставление отчетности. Информация о перечне форм отчетности кредитных организаций будет доведена до кредитных организаций дополнительно.

Платежная система Банка России, а также система быстрых платежей (СБП) в период с 4 по 30 апреля 2020 года, кроме суббот и воскресений, будет работать в штатном режиме, как в обычные рабочие дни. В таком же режиме будет осуществляться кассовое обслуживание клиентов ЦБ (кредитных организаций, Федерального казначейства). Работа платежной системы "Мир", а также других платежных систем на российском рынке, будет обеспечена в обычном режиме.

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