Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:39

Центробанк попросили вмешаться из-за отказа туроператорам в страховании ответственности

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU Ассоциация туроператоров (АТОР) направила письмо в ЦБ РФ на имя его главы Эльвиры Набиуллиной с просьбой разрешить кризисную ситуацию, в которой оказались многие туроператоры из-за массового отказа страховых компаний в страховании финансовой ответственности. Это грозит множеству компаний уходом с рынка уже в апреле, говорится в сообщении на сайте АТОР.

"На беспрецедентную ситуацию в туризме, связанную с закрытием большинства туристических направлений из-за распространения коронавируса, первыми отреагировали страховые компании, которые массово начали отказывать туроператорам в страховании. Мы понимаем, что нести возможные риски не хочет ни одна компания, однако в настоящее время подобное можно расценить исключительно как подрыв всей туристической отрасли", - говорится в обращении АТОР в ЦБ РФ.

По закону о туризме туроператоры обязаны иметь финансовое обеспечение ответственности перед потребителями. При этом оно может иметь как вид договора страхования финансовой ответственности туроператора, так и банковской гарантии. Однако, как отмечает АТОР, второй вариант крайне не распространен в туризме ввиду отсутствия соответствующих предложений в подавляющем большинстве кредитных организаций. Банковскую гарантию получили всего 5 туроператоров.

По данным АТОР, сейчас из 535 туроператоров, занимающихся выездным туризмом, 357 имеют минимальный размер финобеспечения в виде страховки в размере 10 млн рублей, 139 компаний - в размере 50 млн рублей. Только 39 туроператоров имеют страховку в размере, превышающем 50 млн рублей. Суммарный объем финансовой ответственности туроператоров перед потребителями, обеспеченной страховыми договорами, составляет более 23 млрд рублей.

У большинства туроператорских компаний в настоящее время заканчиваются сроки действия договоров страхования финансовой ответственности. Подать сведения в Ростуризм о новом договоре страхования необходимо не позднее 15 апреля 2020 года. Однако страховщики отзывают договоренности, достигнутые еще в январе-феврале.

АТОР Центробанк Банк России

Новости
Пандемия коронавируса

Все российские призывники пройдут карантин по прибытии в войсковые части

Все российские призывники пройдут карантин по прибытии в войсковые части

Памфилова выступила против присутствия "надзирателей" на голосовании по Конституции

Силуанов призвал не беспокоиться за российских нефтяников

ЦИК разрешил регионам голосовать по Конституции за неделю до 22 апреля

ЦИК разрешил регионам голосовать по Конституции за неделю до 22 апреля

Руководители рудника "Мир" получили сроки в колонии-поселении за гибель восьми шахтеров

Минск начал эвакуацию белорусов, "застрявших" в России из-за закрытия границ

"AliExpress Россия" выплатит компенсации клиентам за ожидание посылок из Китая

"AliExpress Россия" выплатит компенсации клиентам за ожидание посылок из Китая

Прилетевшие из Таиланда пассажиры прорвали оцепление в красноярском аэропорту

Онищенко объяснил, почему Китай справился со вспышкой коронавируса

Онищенко объяснил, почему Китай справился со вспышкой коронавируса

Петербургский школьник купил в интернете газовый пистолет и выстрелил в соседа по парте

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');