Центробанк попросили вмешаться из-за отказа туроператорам в страховании ответственности

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU Ассоциация туроператоров (АТОР) направила письмо в ЦБ РФ на имя его главы Эльвиры Набиуллиной с просьбой разрешить кризисную ситуацию, в которой оказались многие туроператоры из-за массового отказа страховых компаний в страховании финансовой ответственности. Это грозит множеству компаний уходом с рынка уже в апреле, говорится в сообщении на сайте АТОР.

"На беспрецедентную ситуацию в туризме, связанную с закрытием большинства туристических направлений из-за распространения коронавируса, первыми отреагировали страховые компании, которые массово начали отказывать туроператорам в страховании. Мы понимаем, что нести возможные риски не хочет ни одна компания, однако в настоящее время подобное можно расценить исключительно как подрыв всей туристической отрасли", - говорится в обращении АТОР в ЦБ РФ.

По закону о туризме туроператоры обязаны иметь финансовое обеспечение ответственности перед потребителями. При этом оно может иметь как вид договора страхования финансовой ответственности туроператора, так и банковской гарантии. Однако, как отмечает АТОР, второй вариант крайне не распространен в туризме ввиду отсутствия соответствующих предложений в подавляющем большинстве кредитных организаций. Банковскую гарантию получили всего 5 туроператоров.

По данным АТОР, сейчас из 535 туроператоров, занимающихся выездным туризмом, 357 имеют минимальный размер финобеспечения в виде страховки в размере 10 млн рублей, 139 компаний - в размере 50 млн рублей. Только 39 туроператоров имеют страховку в размере, превышающем 50 млн рублей. Суммарный объем финансовой ответственности туроператоров перед потребителями, обеспеченной страховыми договорами, составляет более 23 млрд рублей.

У большинства туроператорских компаний в настоящее время заканчиваются сроки действия договоров страхования финансовой ответственности. Подать сведения в Ростуризм о новом договоре страхования необходимо не позднее 15 апреля 2020 года. Однако страховщики отзывают договоренности, достигнутые еще в январе-феврале.