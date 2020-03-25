АТОР оценила общие потери туроператоров из-за коронавируса в 37 млрд рублей

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Общий недополученный доход туроператоров по выездному и въездному туризму от кризиса, связанного с пандемией коронавируса, может достичь 37 млрд рублей, сообщила журналистам в среду исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По нашим оценкам, если ситуация идет по пессимистическому сценарию и до сентября большинство направлений не откроется, мы можем сказать, сколько будет недополученный доход туроператоров. По выездному туризму недополученный доход туроператоров мы оцениваем в 25 млрд рублей, по въездному - порядка 12 млрд рублей", - сказала она.

Ломидзе подчеркнула, что это пока только предварительная оценка, "при сохранении нынешней ситуации и условии, что летний сезон не состоится". "Отмечу, что в лучшем положении оказались те компании, у которых есть внутренний продукт, которые специализируется на внутреннем туризме. Так как внутренние туры на лето продаются", - добавила представитель АТОР.

Ломидзе напомнила, что в феврале говорила о совокупных убытках в размере 27 млрд рублей. "С тех пор динамика продаж не особо изменилась. Эта цифра включала совокупный объем туров, проданных до середины сентября. Но это не чистые убытки - это деньги, которые были уплачены партнерам и не вернулись. И это деньги, за которыми могли обратиться все туристы, купившие туры на лето до сентября", - добавила она.

Эксперт подчеркнула, что потери туристического рынка сейчас оценивают Минэкономразвития и Ростуризм. "Комитет по туризму Москвы также проводит мониторинг числа туристов, которые отказались от туров и объема запрашиваемых ими денег, чтобы оценить потери рынка и помочь туркомпаниям. Не могу не отметить, что это беспрецедентная работа федеральных ведомств и комитета по туризму, такого никогда не делалось", - сказала она, призвав туроператоров сообщать о своих потерях в эти ведомства.

Ранее в марте Ломидзе назвала беспрецедентной ситуацию, сложившуюся на туристическом рынке из-за пандемии коронавируса. "Ситуацию на туристическом рынке можно оценить как беспрецедентную, и я не помню за 25 лет аналогов, с которыми можно провести параллель. Это затрагивает все виды туриндустрии, все категории потребителей - от детского туризма до делового. Все сферы индустрии - гостиничный бизнес, транспортный, туристический. В более или менее стабильной ситуации - только онлайн-агрегаторы и системы бронирования, так как их не коснулись рекомендации Ростуризма и Роспотребнадзора", - отмечала эксперт.