"АвтоВАЗ" 6 апреля возобновит работу отдельных подразделений

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" как системообразующее предприятие будет вести разрешенную законодательством деятельность в дни, объявленные нерабочими. В частности, с понедельника, 6 апреля, возобновят работу подразделения, связанные с разработкой новых проектов, и подразделения, связанные с учетом и отчетностью, охраной труда и безопасностью.

Как сообщает первичная профсоюзная организация предприятия со ссылкой на администрацию "АвтоВАЗа", это делается в соответствии с постановлением правительства Самарской области от 3 апреля. В соответствии с тем же постановлением, по решению руководителей подразделений часть сотрудников переведена в режим удаленной работы на дому.

Как пояснил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации Сергей Зайцев, с понедельника на предприятии будет проводиться работа по обеспечению безопасности труда в соответствии с новыми требованиями, а непосредственный выпуск автомобилей, возможно, начнется к концу недели.

"Мы же должны исполнить указания, чтобы рабочие места были на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Если это невозможно, то должны быть приняты ограничительные меры, занавесы должны быть повешены, линии расчерчены. Инженеры выходят, занимаются своей работой, рабочих вызывают по чуть-чуть пока сначала. Именно для подготовки. Потом, когда подготовка будет проведена, начнется выпуск продукции", - сказал Зайцев.

Свою ежедневную работу продолжит персонал по обслуживанию сооружений, включая уборку и дезинфекцию.

Кроме того, детские сады и столовые будут открыты.

Не работает вместе со всей страной

"АвтоВАЗ" объявлял нерабочим период с 30 марта по 3 апреля во исполнение указа президента РФ о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Заработная плата сотрудникам была сохранена.

2 апреля президент РФ Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца апреля. В тот же день губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что "АвтоВАЗ" обратился к властям региона с просьбой возобновить работу.

На следующий день правительство области определило перечень организаций, которые будут работать с 4 по 30 апреля.

По данным на 5 апреля, в Самарской области подтверждены 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией, двое из них - сотрудники "АвтоВАЗа".