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Погрузка сахара на сети РЖД в марте выросла на 85,6%

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В ОАО "РЖД" сообщили, что в марте погрузка сахара на сети компании выросла в годовом измерении на 85,6%.

Отправка овощей увеличилась на 42,3% (до 17 400 тонн), мяса - на 15,2% (13 800 тонн).

В компании отметили, что уделяют "особое внимание перевозкам социально значимых грузов". По ее данным, "только в Москву и Подмосковье ежедневно завозится порядка 10 000 тонн продовольствия.

Власти заверяют, что нехватки продуктов в магазинах не будет, перевозки продовольствия между регионами в ситуации пандемии коронавируса никак не ограничивались, и закупаться про запас не следует.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
РЖД Москва Московская область коронавирус

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