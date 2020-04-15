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В РЖД отметили падение пассажиропотока почти на 80%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" отметило снижение пассажиропотока почти на 80% по сравнению с уровнем прошлого года, заявил в эфире телеканала "Россия 1" замгендиректора компании Дмитрий Пегов.

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По его словам, в связи со введенными ограничениями на перевозки компания приняла меры по оптимизации маршрутной сети.

Ранее сообщалось, что в марте динамика "дальних" железнодорожных перевозок пассажиров в России впервые с 2017 года ушла в "минус". Падение по сравнению с мартом 2019 года составило почти 20%. На фоне коронавируса и ограничений на передвижение, которые вводят регионы, РЖД меняют график и отменяют поезда дальнего следования. Билеты в поезда и электрички компания начала продавать с учетом требований социального дистанцирования.

В начале апреля Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) предложил компании заменить отмененные пассажирские рейсы грузовыми, особенно на восточном направлении. Также в начале апреля "Ведомости" назвали РЖД среди компаний, которые начали переводить сотрудников на сокращенную рабочую неделю.

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РЖД Дмитрий Пегов коронавирус

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