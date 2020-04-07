Из-за коронавируса цветоводы стали уничтожать до 1,2 млн роз в сутки

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Из-за коронавируса резко упал спрос на цветы, розничная торговля почти остановилась, цветоводы вынуждены утилизировать до 1,2 млн роз каждый день, заявили в ассоциации "Теплицы России".

Президент организации Алексей Ситников объяснил, что выращивание цветов на срезку - это безостановочное производство.

"Например, куст розы продуктивно растет в течение шести-восьмилет и с него необходимо периодически срезать цветы, чтобы появился новый росток. Если этого не делать, куст теряет свою продуктивность", - сказал эксперт.

Он напомнил, что расходы по ежедневному уходу за цветами - подкормке, защите от вредителей и болезней, формированию куста - остаются прежними, а доходы от продаж свелись почти к нулю.

Сейчас в России 165 гектаров современных цветочных теплиц, с гектара в день срезается 7000 роз в среднем, сказал через пресс-службу вице-президент ассоциации Александр Литвиненко. По его оценке, теплицы из-за этого утилизируют около 1,2 млн роз в день и терпят огромные убытки.

Литвиненко предложил включить цветоводов в список отраслей, нуждающихся в господдержке как пострадавших из-за коронавируса и карантинных мер.

В начале марта Национальная ассоциация цветоводов просила у государства поддержки, в том числе отмены повышения ставки НДС до 20% для производителей цветов и повышения импортных пошлин на цветы до 15%. Они объясняли, что им стало трудно конкурировать с зарубежными цветоводами и без господдержки они могут полностью свернуть производство отечественных роз.