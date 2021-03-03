Матвиенко потребовала от Минфина навести порядок на рынке цветов

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала, чтобы Минфин до конца марта представил план мер по обеспечению равных конкурентных условий для импортеров цветочной продукции и отечественных производителей. Она напомнила, что такое поручение год назад дал премьер-министр Михаил Мишустин, а проблема еще не решена.

"Через несколько дней 8 марта, цены на цветы кусаются, мужчины недовольны, женщины ждут много цветов", - сказала Матвиенко на заседании палаты, обращаясь к замминистра финансов Алексею Сазанову.

"У них было 10% НДС, а с января прошлого года подняли до 20. Зарубежные идут на льготных условиях в страну. Создайте равные и конкурентные условия с зарубежными поставщиками цветов", - отметила спикер.

Сазонов ответил, что проблема в том, что импортные цветы завозятся в Россию через Белоруссию, исходя из заниженной таможенной стоимости. Он заверил, что меры уже принимаются, начиная с февраля 2021 года, и выразил надежду, что до конца года удастся стабилизировать ситуацию.

В начале марта 2020 года Национальная ассоциация цветоводов предупредила, что через год или два отечественные розы могут пропасть с рынка из-за увеличения налогов на производителей и снижения таможенных пошлин на импорт цветов. Организация призвала обе палаты Федерального собрания и профильные министерств поддержать отрасль: снизить ставку НДС с 20% до льготной 10%, повысить пошлину на импорт цветов до 15% и включить цветоводов в программу льготного инвестиционного кредитования.

В конце марта российские цветоводы призвали правительство ограничить импорт цветов, которые значительно подешевели в условиях пандемии.