Россия с 30 марта временно закроет госграницу из-за коронавируса

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ о временном ограничении движения через государственную границу России с 00:00 30 марта.

Ограничения касаются движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Данные ограничения, согласно документу, не будут распространяться на дипломатов и приравненных к ним чиновников, а также на россиян, являющихся водителями грузовиков международного автосообщения, на членов экипажей речных судов, бригады международного железнодорожного сообщения.

Также под ограничения не попадают члены официальных делегаций, курьеры дипсвязи и фельдъегерской службы, наделенные соответствующими подтверждающими документами.

Не коснутся ограничения граждан в случае выезда из РФ в связи со смертью близкого родственника (на руках должны быть копия свидетельства либо справка о смерти, а также документа, подтверждающего степень родства).

Еще одно исключение - это граждане РФ, проживающие в Калининградской области и следующие транзитом на основную территорию России или обратно (в паспорте должна быть отметка о регистрации в Калининградской области).

Кроме того, исключение сделано для россиян, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (при наличии паспорта гражданина РФ).

Ограничения не распространяются на иностранцев, подпадающих под категории дипломатических работников, международных перевозчиков, дипкурьеров и так далее.

Роспотребнадзору поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль при въезде в РФ всех лиц, которым разрешено пересекать границу России, а органам исполнительной власти, на территории которых находятся пункты указанные пункты пропуска, проводить разъяснительную работу среди населения.