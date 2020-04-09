Фондовый рынок США уверенно вырос после выхода Сандерса из президентской гонки

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США в среду поднялись на 2,6-3,4% после того как Берни Сандерс объявил о выходе из президентской гонки.

Сенатор сообщил о своем решении в твиттере. Теперь единственным претендентом на участие в президентских выборах в США от Демократической партии остается бывший вице-президент США Джо Байден. Ожидается, что позже в этом году именно он будет выдвинут кандидатом в президенты США от его партии.

Как отмечает CNBC, некоторые предвыборные предложения Сандерса вызывали опасения предпринимателей и инвесторов относительно повышения налогов в случае его избрания.

Помимо этого, инвесторы надеются на возобновление экономической деятельности в США, пишет MarketWatch.

"На этой неделе мы видим рост надежд на то, что меры социального дистанцирования рано или поздно отменят", - сказал главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Эйрон.

В то же время, еще 779 заразившихся коронавирусом человек скончались за сутки в американском штате Нью-Йорк, сообщила в среду газета The New York Times со ссылкой на заявление губернатора Эндрю Куомо.

Он отметил, что в штате количество ежедневно регистрируемых летальных исходов от коронавируса продолжает расти. К примеру, если 2 апреля в штате скончались за сутки 562 человека, то с каждым днем их число лишь увеличивалось и 7 апреля достигло 779.

По мнению бывшего председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке, ВВП США во втором квартале может упасть на 30% или более в связи с последствиями коронавируса.

Между тем он отметил, что считает неправильным сравнивать текущую ситуацию в экономике, вызванную приостановкой активности в связи с пандемией коронавируса, с Великой депрессией.

"Люди сравнивают это с Великой депрессией. Это не очень хорошее сравнение. Депрессия длилась 12 лет", - сказал Бернанке.

Акции Caterpillar, производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, подорожали на 4,5%. Компания подтвердила выплату квартальных дивидендов в размере $1,03 на акцию.

Котировки Marathon Oil поднялись на 7,3%. Нефтяная компания сократила бюджет капиталовложений на 2020 год уже во второй раз с начала года, стремясь, таким образом, защитить свой баланс и "с трудом заработанную финансовую устойчивость" в сложившихся рыночных условиях.

Акции McDonald's подорожали на 1,1% после того как компания сообщила о падении сопоставимых продаж в США в марте на 13,4%. По итогам первого квартала показатель вырос на 0,1% благодаря повышению на 8,1% в январе-феврале. Помимо этого, глава McDonald's Крис Кемпчински предложил сократить свою базовую зарплату на 50% с 15 апреля по 30 сентября из-за влияния пандемии на бизнес компании.

Стоимость сервисов доставки FedEx и United Parcel Service взлетела на 8,3% и 6,3% соответственно. По информации The Wall Street Journal, Amazon.com планирует приостановить работу конкурирующего Amazon Shipping.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду поднялся на 779,71 пункта (3,44%) - до 23433,57 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 90,57 пункта (3,41%), составив 2749,98 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 203,64 пункта (2,58%) - до 8090,90 пункта.