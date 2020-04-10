Рост индекса S&P 500 за неделю был максимальным за 45 лет

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в четверг и завершили в плюсе эту укороченную торговую неделю, при этом S&P 500 показал максимальный недельный подъем более чем за четыре десятилетия.

Большинство западных площадок, включая США, в пятницу будут закрыты по случаю Страстной пятницы.

Оптимизму инвесторов способствовали очередные меры Федеральной резервной системы (ФРС) по поддержке американской экономики на фоне пандемии коронавируса.

Федрезерв обнародовал в четверг новые программы кредитования и расширил уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн.

В заявлении председателя ФРС Джерома Пауэлла говорится, что американский ЦБ пытается "обеспечить столько поддержки и стабильности, сколько мы можем", в период текущего кризиса.

ФРС создаст механизм поддержки фонда кредитования в размере $350 млрд, являющего частью пакета мер стимулов общей суммой $2 трлн, одобренного в марте.

Также регулятор создаст новый фонд кредитования Main Street Lending Fund в размере $600 млрд для помощи компаниям среднего размера. План заключается в предоставлении компаниям кредитов на четыре года с отсрочкой основной суммы и процентов на год. Кредиты будут выдавать банки, которые будут оставлять у себя 5% кредита, а остальное продавать ФРС.

В рамках еще одного механизма Федрезерв будет покупать краткосрочные облигации на сумму до $500 млрд напрямую у штатов, округов и городов.

Эти новости нивелировали возможные риски для рынков от свежей статистики по безработице в США.

Опубликованный в четверг отчет министерства труда США показал, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось до 6,606 млн. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло максимальные в истории 6,867 млн. Ранее было объявлено о том, что показатель равнялся 6,648 млн. Эксперты ожидали гораздо более значительного падения числа заявок: респонденты Trading Economics предполагали в среднем сокращения до 5,25 млн, MarketWatch - до 6 млн, Financial Times - до 5,5 млн, The Wall Street Journal - до 5 млн.

Таким образом, за последние три недели количество безработных в стране взлетело почти на 16,8 млн. Для сравнения, за двенадцать месяцев до середины марта общее число поданных заявок составляло всего 11,5 млн.

Цены производителей в США (индекс PPI) в марте снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики в среднем ожидали сокращения на 0,4%, сообщает Trading Economics.

Подъем индекса PPI относительно марта прошлого года составил 0,7% - это минимальные темпы с сентября 2016 года. Между тем показатель превзошел ожидания аналитиков, в среднем прогнозировавших повышение на 0,5%.

Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до минимальной отметки с декабря 2011 года. Его значение опустилось до 71 пункта по сравнению с 89,1 пункта в марте, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение до 75 пунктов, сообщает Trading Economics. Между тем респонденты MarketWatch ожидали падения до 70 пунктов.

Пауэлл выразил уверенность в том, что экономика США сможет восстановиться после того, как пандемия коронавируса ослабнет, и американцы вернутся на рабочие места. "Есть все основания полагать, что экономическое восстановление, когда оно наступит, будет существенным", - сказал он в четверг.

По словам главы ФРС, программы, введенные в действие за последний месяц, работают, и "рыночные условия в целом улучшились". Он отметил, что ЦБ активно использует свои возможности, зарезервированные для чрезвычайных ситуаций, для предотвращения прекращения торговли, что привело бы к краху финансовых рынков и экономики.

В лидерах роста в четверг оказались акции банков. Цена бумаг JPMorgan Chase выросла почти на 9%, а бумаги Goldman Sachs Group прибавили 4,1%.

В то же время акции энергетических компаний, существенно дорожавшие в начале сессии, отчасти утратили завоеванные позиции на фоне противоречивых сообщений относительно сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+. Цена бумаг Occidental Petroleum опустилась на 1,3%, Exxon Mobil - на 1,6%, Chevron - на 1,9%. Бумаги нефтесервисной компании Halliburton упали на 6,2%. В то же время акции Apache Corp. выросли на 8,2%, Marathon Oil - на 4,3%.

Индекс энергетического сектора S&P 500 - единственный из 11 основных отраслевых индексов, который снизился по итогам торгов.

Бумаги авиакомпаний продолжили рост, наблюдающийся в последние дни. Котировки акций United Airlines Holdings подскочили на 14,5%, American Airlines - на 10,4%, Southwest Airlines - на 6,3%, Delta Air Lines - на 5%, Alaska Air - на 8,5%.

Цена бумаг Starbucks Corp. выросла на 3,2%. Компания, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, спрогнозировала падение скорректированной прибыли во втором квартале текущего финансового года более чем на 47% по сравнению с прошлым годом из-за вспышки коронавируса.

Рыночная стоимость Walt Disney Co. увеличилась на 3,4%. Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа сообщила, что число платных подписчиков стримингового сервиса Disney+ во всем мире превысило отметку в 50 млн спустя пять месяцев после его запуска.

Капитализация General Electric снизилась на 2,2%. Американский промышленный конгломерат отозвал прогноз финансовых показателей на 2020 год на фоне неопределенности, связанной с пандемией коронавируса, а также сообщил, что его скорректированная прибыль на акцию в первом квартале будет "существенно ниже", чем предполагалось ранее, тогда как свободный денежный поток будет "вблизи" предыдущих оценок.

Акции Costco Wholesale Corp. подешевели почти на 2%. Оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов сообщил о росте сопоставимых продаж в марте на 9,6%, но показатель оказался хуже, чем прогнозировали аналитики Уолл-стрит.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов поднялся на 285,80 пункта (1,22%) - до 23719,37 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 39,84 пункта (1,45%), составив 2789,82 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 62,67 пункта (0,77%) - до 8153,58 пункта.

За эту неделю S&P 500 подскочил на 12,1%. Это сильнейший недельный прирост с 1974 года, когда индекс прибавил более 14%. Nasdaq пережил лучшую неделю с 2009 года, поднявшись на 10,6%. Dow Jones взлетел более чем на 12%, показав один из лучших недельных результатов в истории.