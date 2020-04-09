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ОЭСР зафиксировала резкий скачок безработицы в марте

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Безработица резко выросла в марте в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые уже располагают предварительными статданными за прошлый месяц, говорится в сообщении организации.

Пандемия коронавируса

Однако на текущий момент официальная статистика в большинстве стран покрывает период, предшествовавший моменту шока, с которым столкнулась экономика из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, отмечают в ОЭСР.

В феврале 2020 года безработица в государствах, входящих в ОЭСР, снизилась на 0,1 процентного пункта (п.п.) и составила 5%.

Данные за первые две недели марта в США указали на рост безработицы на 0,9 п.п., до 4,4%. Безработица среди молодых американцев (в возрасте от 16 до 24 лет) увеличилась сразу на 2,6 п.п., до 10,3%.

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Во второй половине марта ситуация ухудшилась еще существеннее, поскольку число новых заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 28 марта, подскочило до 6,6 млн человек - это более чем в 20 раз выше, чем за неделю, завершившуюся 14 марта, говорится в сообщении ОЭСР.

Данные по другим странам указывают на столь же масштабное ухудшение ситуации. Так, в Австрии число новых безработных в марте выросло более чем на две трети, в Норвегии - в пять раз.

В феврале безработица в еврозоне снизилась до 7,3% с 7,4%, в Евросоюзе - осталась на уровне 6,5%. В Германии безработица в позапрошлом месяце составила 3,2%, как и в январе, во Франции - опустилась до 8,1% с 8,2%, в Италии - до 9,7% с 9,8%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

ОЭСР коронавирус

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