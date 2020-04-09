Число заявок на пособие по безработице в США достигло 16,8 млн за три недели

За период с марта 2019 по февраль 2020 года всего таких заявок было 11,5 млн

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В США на прошлой неделе число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, составило 6,606 млн человек, сообщило Министерство труда США. За последние три недели всего таких заявок было подано 16,7 млн.

По пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило максимальные в истории 6,867 млн, а не 6,648 млн, как сообщалось ранее.

Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали сокращения числа заявок на последней неделе до 5,25 млн, эксперты MarketWatch - до 6 млн, Financial Times - до 5,5 млн, The Wall Street Journal - до 5 млн.

За двенадцать месяцев до середины марта общее число поданных заявок составляло всего 11,5 млн.

Велика вероятность, что такая тенденция сохранится, поскольку значительная часть экономики остается закрытой, а до полного восстановления деловой активности до нормальных уровней пройдут месяцы, если не годы.

"Суровая реальность заключается в том, что уровень первичных заявок на страхование по безработице вряд ли будет сокращаться в ближайшие недели", - отмечают аналитики Moody's.

"Наибольшее прямое влияние потери рабочих мест оказывают на снижение доходов и, следовательно, сокращение расходов", - сказал доцент кафедры экономики в Университете Иллинойса Джейкоб Роббинс.

При этом в ряде штатов все еще занимаются сбором заявок. Многие уволенные американцы не смогли обратиться за пособиями, поскольку в некоторых штатах государственные структуры перегружены, а ведомственные сайты не работают из-за наплыва обращений.

Калифорния лидирует среди штатов по числу поданных заявок - свыше 2,5 млн за последние три недели. Также высоки показатели в Джорджии, Мичигане и Нью-Йорке.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 28 марта, подскочило до 7,455 млн по сравнению с 3,059 млн на предыдущей неделе. Это рекордный показатель.

Безработица в США в марте подскочила до 4,4% - максимума более чем за 2,5 года. Последние данные о числе заявок указывают на то, что в апреле безработица подскочит выше 10%, полагают аналитики.