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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:48Заразились
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Эксперты заявили о риске нищеты для еще 500 млн человек из-за пандемии

Эксперты заявили о риске нищеты для еще 500 млн человек из-за пандемии
Фото: Reuters

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Экономический эффект от пандемии коронавируса может привести к обнищанию еще примерно 500 млн жителей планеты, сообщает в четверг агентство Associated press (AP) со ссылкой на Oxfam - международное объединение организаций по борьбе с бедностью.

"Разрушительные экономические последствия от пандемии ощущаются по всему земному шару. Но для бедных людей в бедных странах, которые и так боролись за выживание, почти что нет страховки, которая бы удержала их от падения в нищету", - сказал и.о. исполнительного директора Oxfam Хосе Мария Вера.

В докладе организации, составленном на основе изысканий Королевского колледжа Лондона и Австралийского национального университета, отмечается, что от 6% до 8% населения мира могут быть ввергнуты в нищету из-за того, что борющиеся с распространением коронавируса правительства разных стран парализуют целые отрасли экономики. В частности, приводится пример Бангладеш, где свыше 1 млн человек в текстильной отрасли уволили или отправили по домам из-за отмены и приостановки заказов.

Пандемия коронавируса

В Oxfam подчеркнули, что нынешняя ситуация может уничтожить результаты, достигнутые за последнее десятилетие в борьбе против бедности, а в некоторых районах мира ситуация может откатиться к положению дел 30-летней давности.

В организации призывают мировых лидеров согласовать пакет экономической помощи для бедных стран и сообществ. При этом AP напоминает, что на следующей неделе ожидается встреча министров финансов стран G20, а также переговоры в рамках Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Также предлагается нарастить на $500 млн международную помощь государствам и немедленно отменить долговые выплаты развивающихся стран на 2020 год в размере $1 трлн. Так, пояснили в Oxfam, отмена платежей, например, для Ганы позволит правительству этой страны выдавать ежемесячно в течение полугода по $20 16 млн детей, инвалидов и пенсионеров.

Ранее в апреле Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА) ООН предупреждала, что около 8,3 млн жителей арабских стран грозит обнищание из-за социально-экономических последствий пандемии.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Oxfam

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