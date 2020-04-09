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СБ ООН начал заседание по вопросу коронавируса по видеосвязи

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Первое заседание Совета Безопасности ООН по проблеме коронавируса проходит в настоящий момент по видеосвязи.

"Да, в настоящий момент проходит встреча. Российскую сторону представляет постпред РФ при ООН Василий Небензя", – подтвердил "Интерфаксу" источник в российской миссии.

Закрытая видеовстреча началась в 15:00 по времени Нью-Йорка (22:00 по Москве). Члены Совета обсуждают вопросы, которые подпадают под мандат СБ: проведение миротворческих операций и гуманитарных миссий на фоне пандемии и призыв генсекретаря ООН Антониу Гутерриша к немедленному повсеместному прекращению боевых действий.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" источник в штаб-квартире ООН, Гутерриш планировал принять участие в заседании и проинформировать членов СБ о ситуации с COVID-19.

Проведение заседания по коронавирусу запросили 9 непостоянных членов Совета.

В марте члены СБ ООН не смогли договориться о заявлении председателя по коронавирусу из-за разницы в подходах к определению истоков проблемы, а также из-за просьб ряда государств внести в заявление пункт о необходимости снятия односторонних санкций, которые мешают борьбе с COVID-19.

ООН коронавирус COVID-19

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