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Евро упал ниже 80 руб., доллар опустился ниже 73 руб. впервые с начала марта

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро падают на Московской бирже в четверг днем, курс евро опускался ниже 80 руб. впервые с 6 марта, доллар - ниже 73 руб. впервые с 13 марта.

Курс доллара в 17:34 по Москве составил 72,77 руб., снизившись на 2,2 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 79,59 руб. - минус 1,72 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 1,98 рубля - до 75,84 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил рост к доллару и евро с началом внеочередного заседания ОПЕК+. Оно посвящено возможности сокращения нефтедобычи в условиях катастрофического падения спроса, мероприятие началось в формате видеоконференции, сообщили "Интерфаксу" несколько участников.

К 17:33 по Москве фьючерсы на Brent росли на лондонской бирже ICE Futures на 9,5% к уровню закрытия и торговались у $35,96 за баррель. Фьючерсы на WTI выросли к этому времени в Нью-Йорке на 10,8% - до $27,8 за баррель.

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