Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов на ожиданиях сделки ОПЕК+

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг вырос вместе с мировыми площадками и нефтью в ожидании новой сделки ОПЕК+ по сокращению добычи, на что нефтепроизводители дали принципиальное согласие; индекс МосБиржи смог закрепиться выше рубежа 2700 пунктов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2701,77 пункта (+1,2%), индекс РТС - 1155,49 пункта (+3,7%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,4%. Доллар упал до 73,65 рубля (-1,32 рубля), минимум сделок составил 72,6 руб./$1.

Подорожали в четверг рублевые акции "Башнефти" (+5,4%), "Норникеля" (+4,8%), ВТБ (+4%), "Роснефти" (+3,4%), "Россетей" (+3,1%), "АЛРОСА" (+2,7%), "Мосбиржи" (+2,6%), "Аэрофлота" (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,9%), "НОВАТЭКа" (+1,8%).

Просели бумаги "Яндекса" (-1,7%), "Магнита" (-1,6%), "Мобильных телесистем" (-1,1%), "Ростелекома" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%) и подешевели из-за укрепления рубля "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,2%).

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (+23%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+10,4%), "префы" "ОМЗ" (+8,5%), акции "Объединенной вагонной компании" (+6%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (+5,7%), Polymetal (+5,4%), ОАО "GTL" (+5,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (-3,8%), ГДР TCS (-2,9%), ПАО "Тантал" (-2,8%), банка "Санкт-Петербург" (-2,2%, до 45,79 рубля).

Акции банка "Санкт-Петербург" падали в четверг почти на 10% после известий, что банк планирует не выплачивать дивиденды за 2019 год на обыкновенные бумаги и не проводить обратный выкуп акций. Вместе с тем, банк может выплатить дивиденды на "префы" в размере 0,11 руб. на акцию, дата закрытия реестра - 8 июня.

Отказ от выплаты дивидендов на обыкновенные акции и от buyback акций банк объяснил необходимостью иметь дополнительный запас собственного капитала из-за значительного влияния пандемии коронавирусной инфекции на экономическую конъюнктуру.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 117,023 млрд рублей (из них 22,321 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Конференция ОПЕК+

Альянс ОПЕК+ в четверг в рамках видеоконференции обсуждает возможность снижения нефтедобычи на 10 млн б/с, при том, что вместе с другими странами, не входящими в альянс, сокращение производства составит 20 млн б/с, пишет Dow Jones со ссылкой на источники.

Агентство Bloomberg отмечает, что ОПЕК+ еще дорабатывает соглашение и цель может измениться. Dow Jones пишет, что ОПЕК+ близка к сделке, согласно которой Россия снизит добычу нефти на 2 млн б/с, Саудовская Аравия - на 4 млн б/с, не указывая базу снижения. СМИ также сообщают, что ОПЕК+ рассматривает возможность снизить добычу на 10 млн б/с на 2 месяца.

Пандемия коронавируса, степень последствий которой пока еще до конца не ясна, уже поставила мировую экономику на грань самого масштабного кризиса почти за столетие, констатирует Международный валютный фонд. По словам главы фонда Кристалины Георгиевой, "по сути дела, мы ожидаем сильнейших экономических потрясений с момента Великой депрессии (началась обвалом американского фондового рынка в 1929 г. - ИФ)".

По оценкам МВФ, инвесторы за 2 месяца вывели с развивающихся рынков около $100 млрд, втрое больше, чем в кризис 2008 года.

Тем временем, Федеральная резервная система (ФРС) США обнародовала новые программы кредитования и расширила уже существующие в попытке предоставить экономике финансовую поддержку в размере $2,3 трлн на фоне пандемии коронавируса.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что условия на финрынках в целом улучшились, восстановление экономики США, когда оно произойдет, будет существенным. Также Пауэлл пообещал предпринимать агрессивные действия, пока экономика не встанет твердо на путь восстановления.

Мнения аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ в четверг продолжил подъем, сокращая свои потери за I квартал. Главной идеей остается возможное соглашение ОПЕК+ по снижению добычи нефти, которое произойдет в любом случае. Однако лучше его провести заранее, чем затем искать хранилища, которые могли бы принять лишнюю нефть. Позднее вечером в четверг ситуация может существенно измениться, так как оптимизм по поводу нефтяной сделки перешел грань разумной осторожности.

Вторая идея - это расширение баланса ФРС. По прогнозам BlackRock, к концу года он увеличится до $10 трлн по сравнению с около $5 трлн на конец марта. Соответственно, подобный поток ликвидности будет искать выход на рискованные активы с более высокой, чем в долларе, доходностью. Отечественный рынок акций и долга отличается более высокой и реальной доходностью, чем большинство активов развитых и развивающихся стран.

Исполнительный директор МЭА Фатих Бироль заявил, что в пятницу, 10 апреля, страны импортеры нефти могут объявить программу покупки сырья для своих стратегических запасов, что окажет поддержку рынку. Россия настаивает, чтобы страны ОПЕК+ взяли за основу уровни I квартала, а не предложение Саудовской Аравии считать от 3 апреля, когда добыча в стране выросла выше 12 млн б/с.

Американская сторона также настаивает на том, что производство уже снижается и никакого участия США в сделке не требуется, тем более что это противоречит законодательству. При таких вводных финальная сделка ОПЕК+ не является очевидной. Слабое соглашение, или его отсутствие, может столкнуть котировки Brent ниже $30 за баррель - в направлении минимальных значений текущего года, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США рост индексов в четверг продолжился, S&P500 в течение сессии подходил к сопротивлению 2840 пунктов - этот уровень удерживал индикатор от падения во второй половине 2019 года, а теперь мог бы открыть дорогу к росту как минимум в район 2900 пунктов.

Предпасхальный торговый день начался с новостей о дополнительных стимулирующих мерах со стороны ФРС, которая объявила о новых инструментах поддержки кредитования в объеме $2,3 трлн. Глава регулятора Пауэлл подтвердил готовность ФРС и дальше поддерживать экономику до ее полного восстановления.

Нефть после локального скачка замедлила к вечеру темпы роста. Динамика цен в ожидании итогов переговоров нефтедобывающих стран была крайне волатильной. Вскоре после старта видеоконференции ОПЕК+ источники сообщили, что России и Саудовской Аравии удалось достигнуть принципиальной договоренности по сокращению нефтедобычи.

На биржах оптимистично оценивают перспективы заседания, за которым в пятницу последуют переговоры министров энергетики стран "Большой двадцатки". Инвесторы рассчитывают на снижение совокупной нефтедобычи как минимум на 10 млн б/с, а страны, по последним сообщениям СМИ, обсуждают возможность снижения производства вплоть до 20 млн б/с.

Индексы МосБиржи и РТС в четверг проверили на прочность уровни 2700 и 1150 пунктов соответственно. С технической точки зрения оба индикатора еще обладают потенциалом краткосрочного повышения и при благоприятных внешних факторах в ближайшие дни могут направиться в район 2800 и 1235 пунктов.

ОПЕК+ к закрытию торгов в РФ еще не приняла окончательного решения по нефтедобыче, но, судя по всему, производство все-таки будет снижено, а основная интрига сохраняется в отношении масштабов ограничений. Динамика российского рынка и рубля в пятницу определится реакцией нефти на итоги переговоров. Вероятнее всего, сокращение на 10 млн баррелей в день уже заложено в нефтяные цены, а для нового импульса к росту понадобятся более впечатляющие масштабы. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 2600-2800 пунктов, считает Кожухова.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург", поводом для умеренного оптимизма на рынках остаются ожидания инвесторов скорого достижения пика пандемии коронавируса в мире - скорость распространения вируса в США и ряде европейских стран стабилизировалась и даже несколько снизилась в последние дни, что может означать приближение снятия ограничений, негативно влияющих на экономическую активность.

В США вышедшая в четверг негативная статистика о заявках по безработице в США может усилить опасения инвесторов относительно масштабов экономических проблем. Уверенность инвесторов в заключении сделки ОПЕК+ нарастает, и, вероятно, соглашение будет заключено, но для рынка будут важны детали.

Многое будет зависеть от позиции США, которые настаивают на органическом сокращении добычи в стране. Это противоречит взгляду участников ОПЕК+, которые видят необходимость в моментальном сокращении производства и, вероятно, потребуют того же от всех крупных нефтедобывающих стран.

Конечный результат встречи ОПЕК+, возможно, станет известен в пятницу, когда состоится внеочередное заседание G20, где министрам энергетики, по-видимому, будет предложено поучаствовать в общем сокращении добычи. Успех обеих встреч может подтолкнуть котировки Brent к отметке $40 за баррель, что является приемлемым уровнем для большинства участников рынка, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Азиатские индексы и ситуация с нефтью

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,04%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,4%), растут Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE прибавляют 1,3-2,8%) и Америка (индекс S&P 500 прибавил 1,8% и превысил 2800 пунктов).

Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 6,606 млн с 6,648 млн неделей ранее, при прогнозах снижения до 5,25-5,5 млн заявок.

Нефть в четверг ускорила темпы роста после начала конференции ОПЕК+, Brent поднималась до $36,4 за баррель, но далее последовала фиксация прибыли и цена скатилась в район $33,2 за баррель. Цена Brent к 18:50 по Москве находилась на $0,9 выше уровня суточной давности. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $33,24 за баррель (+1,2%), майская цена WTI - $25,55 за баррель (+1,8%).