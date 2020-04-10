Boeing задумался об увольнении каждого десятого сотрудника

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing Co может сократить примерно 10% персонала, чтобы урезать затраты на оплату труда в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По словам источников, Boeing предлагает сотрудникам досрочный выход на пенсию и программы выплат в случае добровольного увольнения, но также может пойти и на увольнение сотрудников в недобровольном порядке.

Сокращение рабочих мест, вероятно, коснется преимущественно сферы производства коммерческих самолетов, говорят источники. Это подразделение испытывает серьезные проблемы, поскольку авиакомпании были вынуждены резко сократить операции в связи с пандемией.

Никаких решений пока не принято, и сокращение 10% персонала является лишь одним из рассматриваемых руководством Boeing сценариев, отмечают источники.

Авиаконцерн объявил о планах сокращения рабочих мест на прошлой неделе, однако не привел конкретных данных о масштабе увольнений. Штат сотрудников Boeing составляет примерно 160 тыс., из них почти 65 тыс. человек заняты созданием коммерческих самолетов, и еще 25 тыс. задействованы в подразделении, поставляющем авиационные детали, а также различные услуги авиакомпаниям.

Boeing является крупнейшим американским экспортером и одним из крупнейших работодателей в промышленном секторе.

Boeing не сокращал штат, несмотря на кризис, вызванный приостановкой полетов самолетов 737 MAX в марте 2019 года. Генкомпании Дэвид Кэлхун заявлял, что хотел бы сохранить кадры, чтобы быть готовым к восстановлению спроса на самолеты после завершения кризиса.

В прошлом месяце Boeing сообщил, что приостановит выплату дивидендов на неопределенный срок, а также примет ряд других мер, чтобы поддержать свой баланс в условиях кризиса, вызванного вспышкой коронавируса. В частности, Кэлхун и председатель совета директоров Ларри Келлнер решили отказаться от зарплаты и любых других вознаграждений до конца 2020 года. Кроме того, авиаконцерн продлил паузу в программе выкупа акций "до дальнейшего уведомления".

Акции Boeing упали в цене на 53% с начала 2020 года.