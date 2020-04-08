Boeing обнаружил две новые проблемы в ПО лайнеров 737 MAX

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing обнаружил две новые проблемы с программным обеспечением лайнеров 737 MAX.

Неполадки касаются системы управления полетом и не должны повлиять на предполагаемый срок возвращения самолетов в эксплуатацию в середине 2020 года, говорится в электронном письме Boeing, на которое ссылается агентство Bloomberg.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Одна из новых выявленных проблем связана с "гипотетической ошибкой" микропроцессора, которая может заставить самолет набрать или потерять высоту без соответствующей команды, сообщила компания. В случае обеих катастроф система безопасности 737 MAX привела к тому, что самолеты автоматически начали терять высоту, однако компания сообщила, что эта и новая проблемы не связаны между собой.

Еще одна неполадка может привести к выключению режима автопилота при подготовке самолета к посадке. Ни одна из новых проблем не наблюдалась во время полета, но внесение изменений в ПО позволит исключить вероятность их возникновения, сообщил Boeing.