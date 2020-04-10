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Россияне почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Число покупок (количество пробитых чеков) в среднем по России в первую неделю после введения самоизоляции - с 30 марта по 5 апреля - снизилось на 42% по сравнению со средними значениями февраля-марта, выяснил входящий в группу ВТБ оператор фискальных данных "Первый ОФД".

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Исследование также показало, что число покупок в интернете снизилось вдвое меньше (на 24%) количества покупок в офлайне (упало на 46%), а средний чек жителей России за эту неделю сократился на 17% и составил 765 рублей.

Размер среднего чека жителей РФ при наличной оплате в период с 30 марта по 5 апреля снизился по сравнению со средним значением февраля-марта на 17% - до 592 рублей. Средний чек при оплате картой уменьшился на 10% - до 838 рублей.

Наиболее резко снизился размер средней покупки в интернет-магазинах: в первую неделю апреля по сравнению со средним значением февраля-марта он упал на 29% - до 905 рублей.

Число оплаченных картой чеков снизилось на 36%, наличными - на 50%. Для анализа были использованы данные, полученные во всех регионах России.

Аналитики ВТБ также подсчитали, что по картам траты россиян в первую неделю самоизоляции по сравнению с последней неделей марта сократились на треть.

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При этом объем транзакций на покупку продуктов в начале апреля вырос на 5% по сравнению с последней неделей марта: в магазинах у дома рост достиг 10%, объем транзакций составил 2,7 млрд рублей, в крупных супермаркетах объем транзакций сократился на 3% — клиенты потратили 570 млн руб.

Вторую неделю подряд растет трат на доставку еды, он уже превысил 30 млн рублей.

В ВТБ отмечают рост популярности домашних онлайн-сервисов во время домашней изоляции. Объем покупок в онлайн-кинотеатрах вырос вдвое по сравнению со средними значениями прошлого года, при этом мужчины в два раза активнее скачивают фильмы, чем женщины.

ВТБ Россия

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