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В России перед началом самоизоляции произошел всплеск продаж алкоголя

Эксперты считают, что люди запасаются впрок в ожидании самоизоляции и роста цен

В России перед началом самоизоляции произошел всплеск продаж алкоголя
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В России в последнюю неделю марта в крупнейших торговых сетях, на которые приходится 76% продаж всех товаров повседневного спроса, произошел всплеск продаж алкоголя, показало маркетинговое исследование Nielsen. Об этом пишут "Ведомости".

Пандемия коронавируса

По данным измерителей, продажи спиртного начали расти с началом 9-10 марта ажиотажного спроса на продукты, которыми люди запасались в преддверии карантина, но затем они продолжили увеличиваться еженедельно и достигли пика в период 23-29 марта.

За эту неделю продажи водки в натуральном выражении увеличились на 31% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года, а в сравнении со среднегодовым значением темп роста ускорился втрое. Продажи пива выросли на 25%, темп прироста также утроился. Продажи виски выросли на 47%, прирост ускорился в 2,5 раза. Продажи игристых вин приросли только на 5%, темп прироста ниже среднего более чем в 2 раза.

Подсчеты Nielsen подтверждают также и представители "Магнита" и "Ленты". Продажи активизировались в последнюю неделю марта: водки продано на 15% больше, чем за аналогичную неделю 2019 года, вина – на 20%, рассказал представитель красноярского "Командора", крупнейшего ритейлера в Восточной Сибири.

Представитель "Глобуса" сообщил о росте продаж ликероводочных изделий в марте больше чем на 14%. По его словам, дорогой крепкий алкоголь (джин, ром, текила) показал рост почти на 70% в годовом измерении, и в апреле продажи продолжают расти. Он высказал мнение, что что часть алкоголя импортная, покупатели опасаются изменения цены в будущем, поэтому делают запасы.

Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных "СберДанные", которая еженедельно анализирует траты потребителей, также сообщила, что вторую неделю отмечает всплеск расходов в категории "Винные магазины" (рост на 31 в годовом измерении), причем без характерной внутринедельной сезонности.

По словам директора по работе с ритейлерами "Nielsen Россия" Константина Локтева, на рост спроса на алкоголь повлияли два фактора. Во-первых, в первые недели ажиотажных закупок большинство покупателей сосредоточились на товарах длительного хранения, а к алкоголю часть из них перешла позже, когда уже запаслась едой. Во-вторых, на рост спроса в рознице повлияло закрытие кафе и ресторанов, при том, что онлайн спиртное купить нельзя.

Президент Союза производителей алкогольной продукции и вице-президент ГК "Руст" Игорь Косарев считает, что рост продаж связан с тем, что потребители решили сделать запасы, чтобы меньше выходить из дома, а не с ростом потребления.

Росалкогольрегулирование в марте не отметило существенный прирост продаж, а в первую неделю апреля заметило спад, пишут "Ведомости".

В марте торговые сети, с которыми сотрудничает AB InBev Efes, отмечали небольшой рост продаж пива, совпавший со всплеском спроса на товары повседневного спроса перед карантином, отметил менеджер компании Ораз Дурдыев. Ссылаясь на опыт других стран, он отметил, что ажиотажный спрос на товары через некоторое время, как правило, сменяется падением.

В конце марта власти некоторых регионов решили ввести ограничения на торговлю алкоголем, опасаясь роста пьянства и преступности. Минпромторг рекомендовал чиновникам этого не делать, а бизнес попросил правительство вмешаться. После этого в некоторых регионах ограничения смягчили.

Эпидемия одиночества

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Сеул, Южная КореяРио-де-Жанейро, БразилияКатманду, НепалДакар, СенегалПрага, ЧехияБрюссель, БельгияШанхай, КитайВашингтон, СШАРио-де-Жанейро, БразилияРим, ИталияКиев, УкраинаНью-Йорк, США
Сеул, Южная Корея
Nielsen Сбербанк Глобус Командор Магнит Лента Руст Рослкогольрегулирование AB InBev Efes

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