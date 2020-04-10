C начала самоизоляции в России вырос спрос на подержанные смартфоны

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - С началом введения карантинных мер в России вырос спрос на подержанные и восстановленные смартфоны, их также стали больше продавать, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на участников рынка. Они связывают это со снижением доходов россиян, с закрытием многих точек по продаже новых гаджетов и с необходимостью перехода на дистанционную работу.

В SmartPrice, которая торгует восстановленной техникой, спрос на смартфоны вырос на 40%, что сопоставимо с уровнем предпраздничных дней, рассказал изданию основатель компании Владислав Овчинников. По его словам, если раньше люди больше интересовались в trade-in флагманскими устройствами последней линейки, то сейчас они чаще выбирают смартфоны. Если самоизоляция затянется, спрос на смартфоны снизится из-за сокращения доходов населения, добавил он.

Овчинников отметил, что на спрос также наложился начавшийся в первом квартале ажиотаж: люди начали делать покупки в ожидании дефицита из-за ограничения поставок из Китая и роста цен из-за снижения курса рубля. Также на спросе сказалось закрытие в последние дни большого числа розничных точек ритейла.

На сервисе объявлений Avito с 30 марта по 6 апреля спрос на смартфоны вырос на 28% (оценивается по числу запрашиваемых контактов с продавцами), в то время как предложение упало на 4%. Представитель сервиса связал рост спроса в том числе с тем, что многим пришлось перейти на учебу и работу по удаленке.

В марте на 250% выросло количество желающих срочно продать старые смартфоны или поменять их на новые, рассказала газете Елена Богатырева, основатель компании DamProdam по выкупу и продаже в trade-in техники Apple и Samsung). По ее словам, продавцы не хотят рисковать и покупать потом новые модели дороже, поэтому решают делать это сейчас. Также среди причин спроса на обмен она назвала закрытие офлайн-точек продаж, где теперь выдают только предоплаченные онлайн-заказы.

Гендиректор агентства Telecom Daily Денис Кусков предположил, что продавать свои смартфоны пытаются в том числе и те, кто лишился заработка или был отправлен в неоплачиваемый отпуск.

С учетом закрытия многих салонов в регионах представители "Вымпелкома" и "Связного" сказали, что не заметили роста спрос на trade-in.

Потребители стали более разумно оценивать финансовые возможности, прокомментировал ситуацию аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. "При этом модель trade-in скоро перестанет быть выгодной, потому что крупные ритейлеры и другие компании, выкупающие смартфоны, будут предлагать меньшие скидки из-за снижения маркетинговых бюджетов крупных производителей устройств", - прогнозирует он. По его мнению, это приведет к росту покупок и продаж смартфонов на сером рынке.

По оценке SmartPrice, объем вторичного рынка техники в России в 2019 году вырос примерно на 8% в количестве устройств, до 7 млн, и на 17% в деньгах, до 35 млрд рублей. Рынок новых устройств за этот период, по данным "М.Видео-Эльдорадо" вырос только на 1,5% в штуках и на 7% в деньгах, до 30 млн штук и 495 млрд рублей соответственно.