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Министры стран ОПЕК+ вечером проведут очередное заседание онлайн

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министры стран-членов ОПЕК и не-ОПЕК в воскресенье в 19:00 мск проведут очередное заседание в онлайн-формате, заявила "Интерфаксу" глава пресс-службы министерства энергетики Азербайджана, советник министра Замина Алиева.

Встреча пройдет в формате консультаций по вопросам, исходящим из 9-го заседания министров стран ОПЕК и не-ОПЕК. Она пройдет под председательством министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдуль Азиз бин Салмана и министра энергетики России Александра Новака.

По итогам состоявшегося 9 апреля заседания министров стран ОПЕК и не-ОПЕК было принято решение о трехэтапном сокращении добычи нефти на 10-8-6 млн б/с соответственно с 1 мая 2020 года по 1 апреля 2022 года.

ОПЕК ОПЕК+ Азербайджан

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