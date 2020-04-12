Министры стран ОПЕК+ вечером проведут очередное заседание онлайн

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Министры стран-членов ОПЕК и не-ОПЕК в воскресенье в 19:00 мск проведут очередное заседание в онлайн-формате, заявила "Интерфаксу" глава пресс-службы министерства энергетики Азербайджана, советник министра Замина Алиева.

Встреча пройдет в формате консультаций по вопросам, исходящим из 9-го заседания министров стран ОПЕК и не-ОПЕК. Она пройдет под председательством министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдуль Азиз бин Салмана и министра энергетики России Александра Новака.

По итогам состоявшегося 9 апреля заседания министров стран ОПЕК и не-ОПЕК было принято решение о трехэтапном сокращении добычи нефти на 10-8-6 млн б/с соответственно с 1 мая 2020 года по 1 апреля 2022 года.