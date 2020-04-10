Новак объявил о глобальном сокращении нефтедобычи объемом 15 млн б/с в мае-июне

К сокращению присоединятся как страны ОПЕК+, так и государства, которые никогда не участвовали в соглашении

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В мае-июне суммарное сокращение добычи нефти ОПЕК+ и других стран составит 15 млн б/с, сообщил министр энергетики РФ в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

"Сегодня в рамках G20 многие говорили о тех мероприятиях, которые необходимо принимать для восстановления ситуации на рынке. Например, Канада заявила о том, что у них будет сокращение добычи примерно на 1 млн баррелей в сутки. Соединенные штаты Америки говорили, Норвегия, Аргентина и другие. И мы считаем, что дополнительно к тем 10 млн баррелей, которые взяла на себя ОПЕК+, будет еще 5 млн баррелей нефти сокращено странами-производителями, не входящими в ОПЕК+. То есть суммарно сокращение в течение мая-июня составит около 15 млн баррелей в сутки", - добавил он.

Министр отметил, что в координации совместных действий по восстановлению баланса спроса и предложения участвует большое количество стран. Так, в видеоконференции накануне принимали участие не только страны ОПЕК+, но и девять министров, руководителей делегаций из других стран, которые никогда не участвовали в соглашении ОПЕК+, подчеркнул Новак.

"Мы исходим из того, что сейчас нужно принимать довольно серьезные меры, потому что в настоящее время спрос падает и упал по V-образной линии практически. Мы надеемся, что он будет восстанавливаться, когда будут сниматься карантинные меры, выходить из самоизоляции население, восстанавливаться авиационное сообщение. То есть, конечно, это меры вынужденного характера, весь мир столкнулся с этой ситуацией, и должны участвовать в этом (сокращении добычи нефти - ИФ) все страны. Не только ОПЕК+, но и те страны, которые являются производителями нефти", - подчеркнул он.

Ранее Новак подтвердил условия сделки ОПЕК+.

"Все (участники переговоров - ИФ) сошлись во мнении, что нужно принять решительные меры, которые заключаются в том, чтобы странами ОПЕК и не-ОПЕК сократить добычу на 10 млн б/с суммарно на два месяца в мае и июне. Затем в течение следующего полугодия частично восстановить добычу и сокращение составит 8 млн б/с. Соглашение будет действовать два года. На 2021 год параметры, заложенные в соглашении - 6 млн б/с на 23 страны-участницы. Квота будет действовать до 1 мая 2022 года", - сказал Новак.

В ночь с четверга на пятницу страны ОПЕК+ согласовали сделку по сокращению нефтедобычи при условии, что к ней присоединится Мексика, которую не удалось уговорить в ходе 11-часового заседания альянса. В пятницу президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что его страна все же согласовала с ОПЕК+ и США сокращение нефтедобычи.

По данным агентства Dow Jones, Норвегия и Бразилия сообщили коллегам из "большой двадцатки" (G20), что согласны сокращать добычу нефти.