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Страны ОПЕК+ договорились об условиях снижения добычи нефти

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ по итогам переговоров выпустили заявление, где подтвердили намерение снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, говорится в документе.

Далее, до конца года корректировка нефтедобычи ОПЕК+ составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с.

Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики. Ранее сообщалось, что министр энергетики Мексики не согласилась с такими сокращениями и покинула заседание, длившееся 11 часов.

В случае реализации соглашения, Россия и Саудовская Аравия должны будут добывать в мае-июне 8,5 млн б/с.

нефть ОПЕК+

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