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Saudi Aramco отложила объявление майских цен на нефть из-за переговоров ОПЕК+

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Saudi Aramco отложила публикацию цен на свою нефть в мае с субботы на воскресенье, поскольку переговоры по соглашению ОПЕК+ пока не завершены, пишет агентство Bloomberg.

Накануне переговоры о получении согласия Мексики на участие в новой сделке ОПЕК+ не увенчались успехом. СМИ сообщают, что переговоры продолжатся в субботу, 11 апреля.

Общие намерения ОПЕК+ таковы: снизить нефтедобычу в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки, далее, до конца года корректировка объемов составит 8 млн б/с, и далее, до 30 апреля 2022 года - 6 млн б/с. База отсчета - добыча в октябре 2018 года. Для России и Саудовской Аравии, лидеров ОПЕК+, установлена отдельная цифра - 11 млн б/с. В сделке учитывается только нефть, без конденсата. Мексика должна была бы снизить добычу в первые два месяца на 400 тыс. б/с, а затем 350 тыс. б/с.

Вышеупомянутое согласовано всеми странами ОПЕК и не-ОПЕК, участвующими в Декларации о кооперации, кроме Мексики, поэтому соглашение состоится в случае участия Мексики, говорилось в резолюции.

ОПЕК ОПЕК+ Саудовская Аравия Мексика

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