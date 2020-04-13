Новак напомнил о запрете США на федеральном уровне участвовать в ОПЕК+

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россия рассчитывает, что США формализует решения по ограничению нефтедобычи.

"У меня было уже несколько телефонных разговоров с Дэном Бруйеттом, министром энергетики Соединенных штатов Америки. Они очень были позитивные, конструктивные. Наши коллеги также настроены на необходимость принятия мер", - сказал министр энергетики РФ Александр Новак в интервью Сергею Брилеву, полный текст которого опубликован на сайте ассоциация "Глобальная энергия" (Брилев является ее президентом).

Российский министр рассказал, что в США существует законодательство, на федеральном уровне не позволяющее принимать участие в таких соглашениях, как ОПЕК+. Однако на уровне штатов, например, в Техасе, есть регуляторы, которые имеют возможность принимать, формализовывать решение по ограничению добычи для своих компаний.

Общая проблема

После падения потребления нефти на двузначные цифры из-за пандемии COVID-19, добыча нефти в США оказалась под угрозой, и Вашингтон призвал Москву и Эр-Рияд снизить производство. Лидеры ОПЕК+ согласились при условии присоединения других стран, которые сейчас не входят в альянс. Для этого сразу после заседания ОПЕК+ председательствующая в G20 Саудовская Аравия созвала внеочередную встречу министров энергетики "Большой двадцатки".

Страны ОПЕК+ обязались снижать свою добычу в течение двух лет и договорились призвать основных производителей, не входящих в альянс, обеспечить соразмерный и своевременный вклад в усилия, нацеленные на стабилизацию нефтяного рынка.

G20 приняли коммюнике, в котором обязались принять все необходимые и незамедлительные меры для обеспечения стабильности мирового рынка в условиях преодоления последствий COVID-19 на энергетические рынки и создать рабочую группу, которая будет мониторить меры реагирования.

Ранее Новак говорил, что страны ОПЕК+, снижая добычу на 10 млн б/с в мае-июне, рассчитывают, что другие производители, не входящие в альянс, уберут с рынка еще 5 млн б/с.

Кто и как снижает

США неоднократно подчеркивали, что могут снизить добычу нефти лишь органическим способом, из-за падения цен на нефть, а не регуляторными методами. Канада и Норвегия также не обозначали конкретных планов по снижению добычи. По словам Новака, "Канада заявила о том, что у них будет сокращение добычи примерно на 1 млн б/с". Однако он не уточнил, является ли это намеренным сокращением или падением ввиду низких цен, а также сроков сокращения.

Министр энергетики США Дэн Бруйетт озвучил прогноз: к концу года добыча в США снизится примерно на 2 млн б/с, а "некоторые модели показывают даже более сильное снижение, к примеру, до 3 млн б/с".

Впрочем, глава Минэнерго США в ходе G20 призвал все страны использовать все имеющиеся в их распоряжении средства для сокращения излишков нефти на рынке, подтвердив, что президент США вел переговоры с соответствующими странами, чтобы помочь этому случиться.

Однако по итогам воскресного заседания, где формализовывалась сделка ОПЕК+, было сказано, что страны G20 снизят добычу лишь на 3,7 миллиона баррелей - публично это подтвердил только министр нефти Ирана Бижан Зангане.

В понедельник глава пресс-службы министерства энергетики Азербайджана, советник министра Замина Алиева заявила "Интерфаксу", что сделка ОПЕК+, поддерживаемая странами, не входящими в этот формат сотрудничества, позволит с мая убрать с рынка нефти 20 млн б/с. Откуда складывается такая цифра, пока непонятно.

По ее словам, в добровольном порядке снизят нефтедобычу такие крупные производители нефти, как США, Канада, Индонезия, Норвегия и Бразилия, что уберет с рынка 4-5 млн б/с.

Страны ОПЕК+ в мае по сравнению с апрелем снизят поставки нефти на мировой рынок на 12,5 млн б/с. Эта цифра не бьется с установленными ограничениями в 9,7 млн б/с, потому что база для отсчета снижения добычи установлена октябрем 2018 года (кроме России и Саудовской Аравии). Из-за того, что несколько стран ОПЕК - Саудовская Аравия, ОАЭ и Кувейт - в апреле существенно нарастили добычу, в мае им придется снизить ее в размере большем установленной квоты.

По словам источника "Интерфакса", США хотят закупить в Стратегический резерв 12 млн баррелей нефти, также оценивая это, как вклад в сделку, поскольку они таким образом увеличивают спрос.