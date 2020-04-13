Новак заявил, что снижение нефтедобычи в мае-июне странами ОПЕК++ составит 15-20 млн б/с

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Общее сокращение производства нефти в мире в мае-июне странами ОПЕК+, а также некоторыми другими производителями, может составить от 15 до 20 млн баррелей в сутки, сообщил в эфире программы "Вести" министр энергетики РФ Александр Новак.

"США, Канада, Норвегия и другие страны-производители нефти (исходя - ИФ) из тех заявлений, которые сделали министры энергетики других стран, их общее сокращение с мая по июнь может составить от 15 до 20 млн баррелей в сутки", - сказал он.

Накануне страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти в мае-июне на 9,7 млн б/с, при этом по сравнению с апрелем в мае добыча снизится на 12,5 млн б/с, поскольку в рамках сделки отсчет идет от уровня октября 2018 года.

"Это правильно, это действительно важно, чтобы все страны сегодня проявили солидарную активность, солидарную позицию для того, чтобы влиять, чтобы реализовать меры, направленные на стабилизацию ситуации на нефтяных рынках", - добавил Новак.

"Президент России Владимир Владимирович Путин сыграл, безусловно, ключевую роль в том, чтобы были достигнуты договоренности между странами ОПЕК+. Мы видели ряд разногласий, в последние дни президент (России - ИФ) связывался неоднократно и с президентом Соединенных Штатов Америки, и с королем Саудовской Аравии. Это были постоянные переговоры о деталях. Без участия президента сделка могла не состояться", - сказал министр в интервью телеканалу "Россия 1".