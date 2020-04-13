Минфин предложил добавить производителей водки и украшений Sokolov в список системообразующих

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ предложил включить государственное АО "Росспиртпром", а также производителя водки "Русский стандарт" - АО "Руст Россия" (группа Roust Рустама Тарико) и ООО "Ювелит" (бренд Sokolov jewelry) в перечень системообразующих организаций российской экономики, финансовое состояние которых власти будут мониторить в условиях обвала цен на нефть и пандемии коронавируса и по необходимости рассматривать вопрос об оказании поддержки.

Минфин просит включить и закрепить эти компании за ним как подведомственные, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с предложениями министерства.

Ранее Минфин уже предлагал закрепить за ним двух алмазодобытчиков - "АЛРОСА" и "АГД Даймондс", которые в первой версии списка значатся за Минпромторгом, и включить в перечень несколько новых позиций - АО "Приокский завод цветных металлов" и двух операторов всероссийских лотерей (АО "ГСЛ" и АО "Технологическая компания "Центр").

В пресс-службе Минфина, поясняя "Интерфаксу" необходимость включения в перечень АО "Руст Россия", отметили, что компания является крупнейшим производителем и экспортером (64% экспорта в 80 стран) крепкого алкоголя в России и крупным налогоплательщиком.

Группа Roust - производитель водки "Русский стандарт", "Талка", "Зеленая марка", "Парламент", Zubrowka, дистрибьютор более 35 международных алкогольных брендов в РФ.

Относительно "Росспиртпрома" в Минфине подчеркнули, что 100% акций компании принадлежит РФ, она является крупнейшим в стране производителем и поставщиком этилового спирта (более 60% российского рынка). "Компания осуществляет поставки этилового спирта как крупнейшим производителям алкогольной продукции, так и предприятиям оборонной промышленности, а также поставки фармсубстанции на медицинские нужды и основы для производства дезинфицирующих средств. Также АО "Росспиртпром" занимается вывозом, хранением, уничтожением изъятого из незаконного оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", - сообщили в министерстве.

"Ювелит", пояснили в пресс-службе, был предложен, потому что завод является крупнейшим производителем ювелирных изделий в России под брендом Sokolov. "Завод расположен в поселке ювелиров Красное-на-Волге и выступает одним из крупнейших работодателей Костромского региона. Всего в группе компаний трудоустроено более 4 тыс. сотрудников", - отметили в ведомстве.

Действующий на данный момент список из 646 позиций опубликован на сайте "Интерфакса" в разбивке по отраслевой и ведомственной принадлежности (в такой редакции перечень был направлен в курирующие министерства в конце марта). Минэкономразвития планирует к 17 апреля подготовить новую версию перечня системообразующих компаний на основе критериев отбора, уточненных правительственной комиссией во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.