Генпрокуратура поручила выяснить, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура, узнав о внесении букмекерских организаций в список системообразующих предприятий, получающих финансовую поддержку в условиях коронавируса, поручила Минэкономразвития разобраться в этой ситуации.

Как сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве, получена информация о включении букмекеров в перечень системообразующих предприятий на основании ранее утвержденных критериев, что может стать основанием для их приоритетной финансовой поддержки.

В связи с этим министерству экономического развития, которое является ответственным за формирование списка организаций для перечня, поручено дать правовую оценку их включению с учетом имеющихся критериев, а также необходимости разработки новых критериев.