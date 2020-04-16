РФ и Саудовская Аравия готовы расширить меры по стабилизации рынка нефти

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министр энергетики России Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Сальманом в рамках регулярных контактов по ситуации на рынке нефти, сообщает Минэнерго РФ.

"Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК + и другими производителями", - говорится в сообщении.

В министерстве выразили уверенность в том, что партнеры по ОПЕК+ и другие производители нефти выполнят взятые на себя обязательства.

"По итогам переговоров обе стороны отметили в совместном заявлении, что Россия и Саудовская Аравия провели большую работу с целью достижения исторического соглашения со странами ОПЕК+ и рядом других производителей о стабилизации рынка нефти", - отметило министерство.

Аналогичное заявление сделал принц бен Сальман, пишет госагентство Саудовской Аравии SPA.

12 апреля страны-участницы ОПЕК+ по итогам внеочередного заседания подписали соглашение о сокращении ежесуточной добычи нефти. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%). База отсчета квот - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, для которых она составит 11 млн б/с.

По оценкам главы Минэнерго РФ Александра Новака, общемировое сокращение нефтедобычи в мае-июне с учетом стран, не входящих в ОПЕК+, но решивших снизить добычу, может составить 15-20 млн б/с.

Некоторые аналитики посчитали недостаточными утвержденные ОПЕК+ сокращения, поскольку падение спроса в мае оценивается в цифры до 25 млн б/с.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 10 июня.