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РФ и Саудовская Аравия готовы расширить меры по стабилизации рынка нефти

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министр энергетики России Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Королевства Саудовская Аравия принцем Абдулазизом бен Сальманом в рамках регулярных контактов по ситуации на рынке нефти, сообщает Минэнерго РФ.

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"Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК + и другими производителями", - говорится в сообщении.

В министерстве выразили уверенность в том, что партнеры по ОПЕК+ и другие производители нефти выполнят взятые на себя обязательства.

"По итогам переговоров обе стороны отметили в совместном заявлении, что Россия и Саудовская Аравия провели большую работу с целью достижения исторического соглашения со странами ОПЕК+ и рядом других производителей о стабилизации рынка нефти", - отметило министерство.

Аналогичное заявление сделал принц бен Сальман, пишет госагентство Саудовской Аравии SPA.

12 апреля страны-участницы ОПЕК+ по итогам внеочередного заседания подписали соглашение о сокращении ежесуточной добычи нефти. В мае-июне снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ составит 9,7 млн б/с (на 23%), с июля до конца 2020 года - 7,7 млн б/с (на 18%), далее, до мая 2022 года - 5,7 млн б/с (на 14%). База отсчета квот - октябрь 2018 года, за исключением России и Саудовской Аравии, для которых она составит 11 млн б/с.

По оценкам главы Минэнерго РФ Александра Новака, общемировое сокращение нефтедобычи в мае-июне с учетом стран, не входящих в ОПЕК+, но решивших снизить добычу, может составить 15-20 млн б/с.

Некоторые аналитики посчитали недостаточными утвержденные ОПЕК+ сокращения, поскольку падение спроса в мае оценивается в цифры до 25 млн б/с.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 10 июня.

Россия Саудовская Аравия Александр Новак Абдулазиз бен Сальман ОПЕК+

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