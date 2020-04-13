Коронавирусный карантин поставил под угрозу закрытия ряд индийских НПЗ

Заводы могут остановиться из-за снижения спроса и нехватки хранилищ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Государственные нефтяные компании Индии сообщили правительству, что им придется закрыть несколько нефтеперерабатывающих заводов, если карантин в стране будет продлен после 14 апреля, сообщает индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники.

По данным издания, падение спроса на нефтепродукты из-за режима самоизоляции привело к тому, что мощности большинства нефтеперерабатывающих заводов составляют 50-60% от обычных уровней, а хранилища продуктов переработки или нефти практически заполнены.

"Индийские НПЗ привыкли эксплуатировать свои установки при загрузке более чем на 100%. Но сегодня мы работаем на гораздо меньшей загрузке. Если спрос не улучшится, некоторые НПЗ придется закрыть", - приводит газета слова представителя одного из государственных НПЗ. "Это будет трудное решение. Никто не хочет закрывать производство, потому что у перезапуска заводов есть свои технические проблемы", - отметил он.

Сколько заводов в конечном итоге будет закрыто, будет зависеть от срока длительности карантина и последующего уровня спроса.

Частные нефтеперерабатывающие заводы, такие как Reliance Industries и Nayara Energy, тоже находятся не в лучшем положении, поскольку государственные розничные продавцы топлива резко сократили у них закупки топлива, а экспортный рынок стал нестабильным.

Спрос на нефть в Индии упал на 18% в марте, и ожидается, что в апреле эти показатели будут хуже. Нефтеперерабатывающие заводы также корректируют свою конфигурацию, чтобы поставлять больше сжиженного нефтяного газа, спрос на который высокий. "Чтобы в условиях карантина справиться со снижением спроса на топливо и удовлетворить более высокий спрос на сжиженный нефтяной газ, заводы используют все технические возможности", - отмечается в статье.

Приток денежных средств ограничен для предприятий, поскольку теперь им приходится платить за нефть, которую они приобрели до того, как цена на нефть упала в начале марта, в то время как их выручка от продаж снизилась, что вынудило их привлечь много краткосрочных займов.

Также The Economic Times со ссылкой на источники сообщает, что Индия решила пополнить свои полупустые стратегические резервы нефти за счет собственных средств, положив конец попыткам убедить Саудовскую Аравию и ОАЭ хранить их нефть в индийских государственных резервах. Правительство поручило государственным НПЗ разместить свои избыточные запасы нефти в этих резервах.

Компании Indian Oil, Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL), Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum вместе предоставят около 2,5 млн тонн нефти, которую они уже закупают у нескольких поставщиков, но не могут перерабатывать на своих НПЗ.

Индия располагает тремя стратегическими резервами нефти - в Визаге (1,3 млн тонн), Мангалуре (1,5 млн тонн) и Падуре (2,5 млн тонн) - которые были подготовлены в период 2015-2018 годов. При полной вместимости в 5,33 млн тонн они могут обеспечить топливную безопасность страны на девять дней.