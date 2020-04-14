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Минфин предложил включить ювелирную отрасль в список наиболее пострадавших от пандемии

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции; соответствующее предложение направлено в правительство, сообщило ведомство.

Пандемия коронавируса

По оценкам, которые приводит Минфин, последствия пандемии привели к падению спроса на ювелирную продукцию на 90%. В сфере производства ювелирных изделий занято 5 тыс. организаций и порядка 50 тыс. работников, а в торговле - более 15 тыс. и порядка 110 тыс. соответственно, отмечает министерство. При этом 95% организаций в этой сфере - это представители микро-, малого и среднего бизнеса.

"Отсутствие государственной поддержки ювелирной отрасли в текущих условиях приведет не только к значительному росту безработицы в этом секторе, но и к потере уникальных мастеров, обладающих специальными навыками и знаниями", - опасается Минфин, курирующий ювелирную промышленность.

Ранее Минфин также предложил включить в список системообразующих организаций российской экономики крупнейшего производителя ювелирных изделий - ООО "Ювелит" (бренд Sokolov).

Первую версию перечня отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки, правительство утвердило 3 апреля. В частности, в перечень вошли: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

Список таких отраслей проходит доработку, говорил позднее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, отмечая, что в него может войти непродовольственная розница. Минэкономразвития также предложило включить в него стоматологию и кинопрокат.

Минфин

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