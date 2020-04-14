Янтарный комбинат "Ростеха" начал восстанавливать работу

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Калининградский янтарный комбинат (КЯК, 100%-ная "дочка" "Ростеха") сообщил, что возобновляет работу в ограниченном режиме. На работу вышли 198 человек, или около трети сотрудников.

Также работу возобновили 64 сотрудника дочерней компании "Янтарный Ювелирпром".

На предприятии заверили, что соблюдают все требования Роспотребнадзора по организации работы в условиях пандемии. Пока эти ограничения будут в силе, сотрудники на работу будут возвращаться группами по мере необходимости.

Пока будут действовать ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса,

Комбинат начал подготовку к новому добычному сезону, сообщил через пресс-службу гендиректор предприятия Михаил Зацепин. Он отметил, что обычно добыча начинается в начале апреля, сейчас начало сезона пришлось отложить до 6 мая. Угрозы плану по добыче на 2020 год он не видит.

В прошлом году предприятие выполнило план на два месяца раньше срока, при этом поставив сразу несколько производственных рекордов. "В текущем году план добычи составляет 400 тонн, и мы его выполним", - подчеркнул глава комбината.

Как сообщалось ранее, в 2020 году впервые в истории комбината уже законтрактован объем янтаря практически равный годовому объему добычи. Договоренности о продаже достигнуты с российскими и иностранными компаниями.

На побережье Калининградской области в районе поселка Янтарный сосредоточено 95% мировых запасов янтаря. В регионе промышленную добычу янтаря на Приморском месторождении ведет только АО "Калининградский янтарный комбинат".

В 2019 году комбинат выполнил в полном объеме план добычи в 450 тонн янтаря.