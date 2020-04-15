Росстат сообщил об ускорении роста цен на лук до 13,1%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Рост цен на основные овощи так называемого "борщевого набора" (картофель, свекла, морковь и др.) за неделю с 7 по 13 апреля замедлился, продолжает дорожать только лук, сообщил Росстат. Рост цен на лук ускорился до 13,1% против 11,3% неделей ранее.

Подорожание белокочанной капусты замедлилось до 3,6% против 5,3% неделей ранее, картофеля - до 3,5% с 4%, моркови - до 4% с 5,2%.

Цены на помидоры за этот период снизились на 8,7% против 2,6% неделей ранее, на огурцы - на 5,3% против 7,6% соответственно.

По данным Росстата, рост цен на лекарства и витамины с 7 по 13 апреля замедлился, но по-прежнему превышал общую инфляцию.

В частности, в группе наблюдаемых медикаментов поливитамины с макро- и микроэлементами подорожали на 2,7%, троксерутин - на 2,1%, метамизол натрия (отечественный анальгин) - на 1,9%, офтан катахром (глазные капли) - на 1,5%, линекс - на 1,2%, флуоцинолона ацетонид (противовоспалительная мазь) - на 1,1%.

Менее значительным оказался рост цен на валокордин, он подорожал на 0,8%, ренни - на 0,5%, алмагель - на 0,4%, бромгексин - на 0,1%.

Инфляция в России с 7 по 13 апреля 2020 года замедлилась до 0,2% с 0,3% неделей ранее.