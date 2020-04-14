Новые меры поддержки экономики обойдутся бюджету РФ в полтриллиона рублей

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Меры поддержки экономики из нового антикризисного пакета, который сейчас обсуждает правительство, обойдутся бюджету РФ в 520 млрд рублей, пишет Forbes со ссылкой на источники.

Самая дорогостоящая из этих мер - субсидирование процентной ставки по кредитам системообразующим предприятиям. Речь идет о субсидии на год в размере 6 п.п. (то есть на действующий размер ключевой ставки ЦБ РФ). Помимо субсидии, компании, сохраняющие занятость в условиях кризиса, получат госгарантии на 50% от суммы кредита.

По данным собеседников Forbes, новый антикризисный план правительства может быть представлен публично в четверг, 16 апреля.

Меры прямой социальной поддержки из нового пакета оцениваются ориентировочно в 300 млрд рублей. В частности, 153 млрд рублей может пойти на выплату в мае-июне зарплаты в организациях пострадавших от коронавируса отраслей (1 МРОТ на одного занятого, условием также является отсутствие сокращений персонала). Также обсуждается расширение программы беспроцентных "зарплатных" кредитов средним и крупным предприятиям - на это может понадобиться еще порядка 130 млрд рублей госгарантий, сказал один из источников издания.

Расходы и выпадающие доходы в результате реализации обсуждаемых в рамках второго антикризисного пакета мер поддержки малого и среднего бизнеса оцениваются примерно в 100 млрд рублей.

Около 20 млрд рублей будет стоить полугодовая отсрочка по уплате страховых взносов для всех компаний из пострадавших отраслей, 67 млрд руб. - расширение перечня пострадавших отраслей и включение в него торговли непродовольственными товарами, до 20 млрд руб. - отсрочка по уплате налогов и страховых взносов для торговых центров.