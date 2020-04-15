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Президент РФ предложил ввести новый специальный кредитный продукт

Владимир Путин высказал инициативу выдавать системообразующим предприятиям льготные кредиты на закупку сырья и комплектующих

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Для системообразующих предприятий будут введены льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

"Предлагаю также предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств. Это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам", - сказал Путин.

По его словам, такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнерам. "То есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6 п.п. ниже относительно нынешней рыночной ставки", - пояснил президент.

Он также сообщил, что половина такого кредита будет обеспечена госгарантиями министерства финансов России, "что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы".

Владимир Путин

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