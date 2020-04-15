Президент РФ предложил ввести новый специальный кредитный продукт

Владимир Путин высказал инициативу выдавать системообразующим предприятиям льготные кредиты на закупку сырья и комплектующих

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Для системообразующих предприятий будут введены льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

"Предлагаю также предусмотреть новый специальный кредитный продукт. Речь о льготных кредитах на пополнение оборотных средств. Это те средства, которые необходимы предприятиям для закупки сырья и комплектующих, для выплаты авансов поставщикам", - сказал Путин.

По его словам, такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнерам. "То есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. То есть реальная стоимость кредита для предприятий сегодня будет на 6 п.п. ниже относительно нынешней рыночной ставки", - пояснил президент.

Он также сообщил, что половина такого кредита будет обеспечена госгарантиями министерства финансов России, "что также даст дополнительные стимулы банкам выдавать такие кредиты, минимизируя риски для банковской системы".